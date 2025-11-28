Universidad de Chile viviría un fuerte remezón para cerrar el campeonato, ya que aseguran que Gustavo Álvarez viviría sus últimas horas como DT de los Azules. Ante esto, se reveló nueva información de lo que podría pasar con el entrenador argentino.

La U enfrentará a Coquimbo Unido el próximo 2 de diciembre, donde muchos apuestan a que podría ser el partido de despedida del jugador y en ese contexto, el periodista de TNT, Marcelo Díaz, habló sobre los escenarios que se manejan sobre el caso del DT.

Adelantan lo que podría pasar con Álvarez en la U

El periodista señaló que “lo de Gustavo Álvarez se definirá una vez que termine el campeonato, pero me parece que los caminos ya están medios separados entre dirigencia y Álvarez, proyecto 2026. Recordemos que él tiene contrato, él está ligado a la Universidad de Chile”.

En la misma línea, agrega que el DT “para salir, para presentar una renuncia, tiene que llegar a un acuerdo económico con la Universidad de Chile. Para que venga otro equipo o federación, tienen que hablar directamente con la U para llegar a un acuerdo por 1,2 millones de dólares”.

Pero habría una tercera opción. “Si el técnico es despedido, la opción menos viable son 100 mil dólares. Esas son las tres alternativas, pero parece que se ve difícil que Álvarez… podría dirigir su último partido este martes en el Estadio Nacional”, puntualizó.

