Todo parece apuntar a que Gustavo Álvarez tiene los días contados como entrenador de Universidad de Chile. El argentino le pondrá punto final a su paso por los azules en diciembre, algo que tiene a varios lanzado teorías al respecto.

No cabe duda que el terremoto interno que vive la U bajo la presidencia de Michael Clark es una razón de peso para que Álvarez pesque sus cosas y se vaya. Esto, sumado a las ya marcadas diferencias que tenia el DT con Azul Azul, forman un coctel perfecto para entender su adiós.

Así lo comprende el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura reveló las verdaderas razones por las que Álvarez se marche de la U pensando en el 2026.

La razón por la que Álvarez se va de Universidad de Chile

El periodista partió diciendo que “en Universidad de Chile, Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos compromisos. Todo parece indicar que no continuará en la U”.

En ese sentido, Caamaño aseguró que “no es solo por sus diferencias en el manejo con la dirigencia. Me dicen que esta última sanción de Michael Clark, la incertidumbre de lo que va a pasar con la U terminó por empujar a Álvarez fuera del club”.

“Sería una lástima, una pérdida que no será sencilla de llenar”, concluyó el comunicador ante el escenario de buscar un nuevo entrenador para el bulla.

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

El argentino ha dirigido en la U un total de 91 partidos con 52 triunfos, 19 empates y 20 derrotas, lo que da un 64.1% de rendimiento. Con los azules Álvarez ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

El próximo partido de la U

Los azules regresarán a la acción ante Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

