Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El mensaje con olor a despedida a Gustavo Álvarez en U de Chile: “Me deja muchas enseñanzas”

Maxi Guerrero le agradeció por el trabajo y porque ahora es un jugador más completo, que puede actuar en varias posiciones de la cancha.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
La U tendrá dos fechas claves antes de la despedida de Álvarez.
La U tendrá dos fechas claves antes de la despedida de Álvarez.

Uno de los temas que deberá tratar con urgencia Universidad de Chile al final de la temporada, tiene que ver con la continuidad en el cargo del técnico Gustavo Álvarez.

Si bien tiene contrato por todo el año 2026, hay fuertes rumores que pondrá fin a su proceso una vez que finalice el duelo en Iquique por la última fecha de la Liga de Primera.

Pero hay señales que se van notando a medida que se acerca el último partido, donde esta jornada hubo un mensaje con olor a despedida de parte de uno de sus jugadores.

Sin quererlo, Maximiliano Guerrero le agradeció todo lo que ha podido aprender bajo su trabajo, por lo que asegura que “ahora soy un jugador más completo”.

Gustavo Álvarez podría vivir su último partido en el Estadio Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez podría vivir su último partido en el Estadio Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez prepara su despedida en U de Chile: este es el nombre que lo reemplazará

ver también

Gustavo Álvarez prepara su despedida en U de Chile: este es el nombre que lo reemplazará

¿La despedida del plantel de la U a Gustavo Álvarez?

Fue en la conferencia de prensa en la previa al duelo contra Coquimbo Unido, que Maximiliano Guerrero respondió sobre el futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, aunque con todo de despedida.

Publicidad

“Me deja muchas enseñanzas, he aprendido mucho sobre todo en una posición que no venía jugando, hoy en día soy carrilero y he crecido mucho defensivamente”, explicó.

Por lo mismo, agradeció todo lo que ha podido aprender de la mano de Gustavo Álvarez y su cuerpo técnico, que han sido fundamentales en el crecimiento de su carrera como futbolista.

“No era un jugador tan fuerte, pero hoy en día me siento un jugador más completo por crecer defensivamente en mi juego”, detalló Guerrero.

Publicidad

Revisa sus declaraciones:

Lee también
Fernando Ortiz lo confirma: vuelve Pavez en Colo Colo
Colo Colo

Fernando Ortiz lo confirma: vuelve Pavez en Colo Colo

El jugador de la UC que despertó el interés de gigante de Brasil
Universidad Católica

El jugador de la UC que despertó el interés de gigante de Brasil

Garnero confirma la operación que urge mucho en la UC: "Esperemos que..."
Universidad Católica

Garnero confirma la operación que urge mucho en la UC: "Esperemos que..."

Pavez no se arrepiente de sus dichos sobre la UC y Colo Colo
Colo Colo

Pavez no se arrepiente de sus dichos sobre la UC y Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo