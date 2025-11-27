Uno de los temas que deberá tratar con urgencia Universidad de Chile al final de la temporada, tiene que ver con la continuidad en el cargo del técnico Gustavo Álvarez.

Si bien tiene contrato por todo el año 2026, hay fuertes rumores que pondrá fin a su proceso una vez que finalice el duelo en Iquique por la última fecha de la Liga de Primera.

Pero hay señales que se van notando a medida que se acerca el último partido, donde esta jornada hubo un mensaje con olor a despedida de parte de uno de sus jugadores.

Sin quererlo, Maximiliano Guerrero le agradeció todo lo que ha podido aprender bajo su trabajo, por lo que asegura que “ahora soy un jugador más completo”.

Gustavo Álvarez podría vivir su último partido en el Estadio Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Gustavo Álvarez prepara su despedida en U de Chile: este es el nombre que lo reemplazará

¿La despedida del plantel de la U a Gustavo Álvarez?

Fue en la conferencia de prensa en la previa al duelo contra Coquimbo Unido, que Maximiliano Guerrero respondió sobre el futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, aunque con todo de despedida.

Publicidad

Publicidad

“Me deja muchas enseñanzas, he aprendido mucho sobre todo en una posición que no venía jugando, hoy en día soy carrilero y he crecido mucho defensivamente”, explicó.

Por lo mismo, agradeció todo lo que ha podido aprender de la mano de Gustavo Álvarez y su cuerpo técnico, que han sido fundamentales en el crecimiento de su carrera como futbolista.

“No era un jugador tan fuerte, pero hoy en día me siento un jugador más completo por crecer defensivamente en mi juego”, detalló Guerrero.

Publicidad

Publicidad

Revisa sus declaraciones: