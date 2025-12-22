Jugó el Mundial de Clubes y su deseo es ser el fichaje de lujo albo: “Quiere llegar a Colo Colo”

Colo Colo vive días fundamentales, porque Blanco y Negro está negociando con los jugadores que quiere fichar para la temporada 2026.

Los albos tienen que abrochar varias contrataciones y por ahora recién ratificaron el arribo del lateral derecho Matías Fernández, quien firmó en el cuadro popular en calidad de libre tras su paso por Independiente del Valle.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, señaló que el puesto que les urge reforzar es el de defensor central y que esa es su prioridad, sin embargo, surgió una opción de mercado que cambia el panorama para Colo Colo.

Representante de Esteban Andrada confirma que el arquero quiere jugar en Colo Colo

Colo Colo tiene chances de reforzar el arco con un portero experimentado, debido a que tiene negociaciones con el argentino Esteban Andrada, quien fuera dirigido por Fernando Ortizen Monterrey.

El ex seleccionado argentino, que estuvo en el Mundial de Clubes con los Rayados, está jugando como cedido en Real Zaragoza de la Segunda División de España, sin embargo, su deseo es volver estar bajo las órdenes del Tano.

El representante de Andrada, Luciano Nicotra, conversó con La Tercera y confirmó que los deseos del meta son llegar al Monumental.

“Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo, eso es lo que me ha dicho. Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno. Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo”, explicó el agente.

“Andrada tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2027. Yo, esta semana, hablaré con Zaragoza para ver la posibilidad de su salida. Al menos en lo inmediato, el club español es el que tiene la última palabra”, cerró Nicotra.

La opción de la llegada de Esteban Andrada a Colo Colo es real, pero en España tienen que decidir si dejan partir al jugador.