La U de Chile vive un verdadero terremoto luego de la salida de Francisco Meneghini. Paqui perdió todo el crédito que tenía y se va del Romántico Viajero por los malos resultados. Eso sí, dándose un gustito antes de partir.

El entrenador realizó la práctica esta mañana, pero por la tarde tuvo una reunión en la que se acordó el término de su vínculo. Tras seis fechas, el DT acumuló 4 empates, 2 derrotas y 1 triunfo. Es este último el que lo hace entrar en los libros del elenco estudiantil, ya que tiene que ver con el Superclásico frente a Colo Colo.

Si bien a Paqui le finalizaron el contrato por los malos resultados, la victoria contra el Cacique en la Liga de Primera le permite entrar en un selecto grupo de legendarios técnicos que celebraron en el Estadio Monumental. Un detalle no menor, ya que es su única medalla en su paso por el CDA.

Francisco Meneghini, entre los cinco técnicos que ganaron un Superclásico en el Monumental con la U

La salida de Francisco Meneghini de la banca de la U por malos resultados no empaña el hito que tuvo. El técnico puede decir que es uno de los cinco que ganaron un Superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, algo que ni una leyenda como Jorge Sampaoli logró.

Francisco Meneghini entró a una lista de histórico de la U. Foto: Photosport.

La lista comienza con Arturo Salah, quien en la Copa Chile 1993 consiguió la primera victoria azul en la Ruca con gol de Richard Zambrano. En 1996 llegaría la segunda celebración a cargo de Miguel Ángel Russo, el que en el mismo certamen se llevó un 3 a 2 con goles de José Luis Sánchez, Leo Rodríguez y Cristián Traverso.

Después de ello vendría la era de César Vaccia, el primero en hacerlo por el torneo local. El DT lideró a la U en los triunfos en 1999 con gol de Flavio Maestri, además de 2000 y 2001 con Diego Rivarola a la cabeza. Desde entonces, hubo que esperar 23 años para que otro lo lograra.

Gustavo Álvarez, el ex entrenador azul, fue quien cortó la mala racha en el año 2024. En aquella jornada y con tanto de Israel Poblete, el argentino se había transformado en el último en celebrar en el Estadio Monumental junto al Bulla.

Ahora, en 2026 y pese a los malos resultados, Paqui se sumó a ese selecto grupo de históricos que festejaron en la Ruca. El gol, obra de Matías Zaldivia, le permite bordarse esa estrella en los libros de los azules.

De esta forma, Francisco Meneghini se va de la U siendo el quinto técnico que ganó con la U en el Estadio Monumental ante Colo Colo. El DT deja una huella en su paso por el Romántico Viajero, donde no logró convencer pero sí amargarle la fiesta a su archirrival.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera de conocer al reemplazante de Francisco Meneghini, la U se prepara para su próximo desafío en el torneo. Este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas el Bulla visita a Coquimbo Unido.

En resumen, Francisco Meneghini y la U…

