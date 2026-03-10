En la U de Chile tienen varios dolores de cabeza por solucionar en su irregular inicio de temporada. El Romántico Viajero no lo pasa bien y, además de malos resultados, lamenta importantes lesiones. La que más preocupa es la de Octavio Rivero, quien no llegó en buenas condiciones al país.

El delantero, al que el elenco estudiantil buscaba hace rato, firmó con el club pero arrastrando un problema en su rodilla que nadie consideró. Esto se agravó en las últimas semanas y las cosas han llegado a un punto crítico, en el que tiene dos caminos: cirugía o una terapia más larga.

Si bien han hecho todo lo posible por evitar una operación, lo cierto es que la opción es cada vez más una realidad. Es por ello que en las oficinas de Azul Azul ya tienen todo preparado para ir a buscar un refuerzo más. Y uno de los apuntados ya estuvo en la mira hace no mucho tiempo atrás.

La U saca el reglamento para reemplazar a Octavio Rivero: viejo anhelo en la mira

En la U ya comienzan a pensar en una cirugía para Octavio Rivero y lo que esto puede traer. En el Romántico Viajero están analizando la opción de traer un reemplazante para el delantero, apelando a un punto del reglamento.

La periodista Rocío Ayala abordó el caso en Los Tenores de Radio ADN y explicó el plan que tienen para definir si pasará o no por el quirófano. “Se va a esperar hasta el sábado para ver cómo responde a esta semana de entrenamientos, si es que logra entrar a la convocatoria”.

Fue tras ello que la reportera azul fue al detalle reglamentario. “Si hay bisturí, analizan el artículo 14. ¿Qué significa? Que puede haber 15 días después de que el médico lo dé de baja, se hace un examen en la ANFP, para ver si se puede reemplazar“.

El punto en cuestión en las bases de la Liga de Primera explica que esto puede ocurrir cuando un jugador “fuere afectado por incapacidad física definitiva para la práctica del fútbol, sufriera lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excediere de 120 días“.

Rocío Ayala no se detuvo y destapó el nombre que podría reemplazar a Octavio Rivero, el que ya estuvo en capeta pero para tomar el lugar de Lucas Assadi. “Hoy es difícil, pero el que estaba en carpeta es Nicolás Fernández de Progreso, es media punta. Veremos si se reactivan las conversaciones si se llega a operar, que lo quiere descartar”.

De esta forma, habrá que esperar para ver lo que pase con la situación del atacante. Esta semana será vital para saber si pasará por el quirófano y así abrir la opción de que llegue un nuevo refuerzo.

La lesión de Octavio Rivero puede derivar en una cirugía que permita la llegada de una incorporación en la U. El delantero está viviendo días claves para tomar la decisión que marcará su temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Octavio Rivero espera ser opción en la U para un duelo clave. El Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el norte el próximo sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.

