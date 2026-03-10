Francisco Meneghini deja Universidad de Chile antes de la primera quincena de marzo. Paqui se convirtió en el nuevo entrenador de la U a principios de año, con la misión de devolver a los azules el título en la Liga de Primera, pero fracasó rotundamente.

Tras la polémica salida de Gustavo Álvarez, Azul Azul se definió por Meneghini considerando su buena campaña con O’Higgins: terminó tercero en la tabla, arriba de la misma Universidad de Chile (cuarta).

Ya en Universidad de Chile, Meneghini debutó en público con derrota por 3-0 ante Universitario, amistoso jugado en Perú.

Días después el estreno por los puntos fue empate contra Audax Italiano de local. Seguida vino la derrota frente a Huachipato (2-1) por la segunda fecha. A esas alturas muy cuestionado, Meneghini rescató empates ante Palestino (0-0 )de visita y Deportes Limache de local (2-2).

ver también Se acabó el proceso: Paqui Meneghini deja de ser el técnico de U de Chile

Única victoria, primer gran fracaso y otro empate

Y se vino el Superclásico, el único triunfo logrado por Meneghini con la U: fue victoria 0-1 ante Colo Colo en el estadio Monumental, aunque tampoco se podría decir que los azules jugaron un gran partido.

Con confianza tampoco puso: la U enfrentó a Palestino por el paso a la fase de grupos de Copa Sudamericana y perdieron 1-2 en el Estadio Nacional, con final de infarto, sellando un rotundo fracaso internacional por anticipado.

Publicidad

Publicidad

Meneghini se fue con insultos contra UdeConce y este martes dejó la U con un pobre registro.

Hasta que llegó este lunes: empate 1-1 contra la recién ascendida Universidad Concepción, resultado que si bien los azules reclaman por un penal no cobrado, también pudo ganar perfectamente el Campanil.

Así, considerando sólo los partidos oficiales, Paqui Meneghini alcanzó a dirigir apneas siete partidos con apenas un triunfo, dos derrotas y cuatro empates, con un total de apenas siete puntos de 21 unidades posibles.

Publicidad

Publicidad

ver también La desconocida cláusula que le permite a la U de Chile no desangrarse con el despido de Paqui Meneghini

De esta forma, Paqui Meneghini deja la U con un escuálido 33,33% de rendimiento. Para hacerse una idea, Gustavo Álvarez registró desde su llegada hasta la polémica partida del Chuncho un 64.1% de desempeño.

Por otro lado, los azules con Meneghini marcaron apenas seis goles, obras de Eduardo Vargas (2), Javier Altamirano, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero.

Resumen:

Francisco Meneghini dejó la banca de Universidad de Chile antes de la quincena de marzo.

El técnico registró apenas un 33,33% de rendimiento tras dirigir siete partidos oficiales en 2026.

Eduardo Vargas lideró el registro goleador del ciclo de Meneghini con dos anotaciones marcadas.