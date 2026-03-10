Día movido en las bancas de la Liga de Primera. Mientras la U despide a ‘Paqui’, Everton de Viña del Mar oficializó a su nuevo entrenador para afrontar lo que resta de la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, el cuadro ruletero confirmó la llegada del argentino Walter Darío Ribonetto, quien asumirá la dirección técnica del plantel profesional por lo que resta del 2026.

El estratega de 51 años llega a la Región de Valparaíso con la misión de encaminar el proyecto deportivo del Oro y Cielo tras un dificil comienzo que los tuvo las primeras fechas como colista absoluto.

Everton oficializa a Walter Ribonetto como DT

En sus redes sociales, Everton le dio la bienvenida a Ribonetto con un mensaje dirigido a sus hinchas:

“¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗢𝗥𝗢 & 𝗖𝗜𝗘𝗟𝗢, ‘𝗧𝗜𝗡𝗢’ 𝗥𝗜𝗕𝗢𝗡𝗘𝗧𝗧𝗢! El estratega argentino Walter Darío Ribonetto (51 años) se convierte en el nuevo Director Técnico de Everton de Viña del Mar.

Su amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, primero como ayudante técnico y luego como entrenador principal, lo ha llevado a dirigir a Talleres de Córdoba, Melgar FC y Godoy Cruz.

Walter Darío Ribonetto llega a Viña del Mar junto a su Cuerpo Técnico conformado por Martín Seri e Ignacio Scolari, quienes liderarán al plantel profesional hasta el término de la temporada 2026.

¡Mucho éxito en el desafío de dirigir al Primer Campeón de Provincia, profe ‘Tino’!”

Barroso será parte del staff de Everton

Si bien Everton no se refirió directamente a esta situación en su presentación oficial, el periodista viñamarino especializado en información del elenco ruletero, Diego Peralta (@Peraltafifo), detalló la conformación final del staff, detallando que pasará con la dupla técnica interina conformada por Barroso-González:

“🚨🇺🇦 Julio Alberto Barroso se sumará al cuerpo técnico de Walter Ribonetto. Davis González continuará sus labores en el fútbol joven ✅”

Recordemos que Barroso ya había sido ayudante de Torrente, y su nombre mantiene cierto debate tras la carta publicada por el Colegio de Entrenadores, donde se cuestionaban irregularidades en los cuerpos técnicos de Everton y La Calera. Según el organismo, Barroso no contaría con licencia Conmebol para formar parte del staff técnico.

El primer partido de Walter Ribonetto en Everton:

Un duro desafío tendrá Ribonetto en su estreno con Everton de Viña del Mar. Esto porque los ruleteros deberán viajar al Claro Arena para enfrentarse el próximo sábado 14 de marzo a las 20:30 horas a la Universidad Católica.

