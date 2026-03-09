Es tendencia:
Liga de Primera

Nacho González se saca el sombrero con Emiliano Ramos, joven figura de Everton: “Uno de los exportables que…”

El portero de los Ruleteros llenó de halagos al zurdo mundialista chileno sub 20 tras el partido que hizo para vencer a Deportes Limache. ¡Le ve futuro en el extranjero más pronto que tarde!

Por Jorge Rubio

Nacho González y Emiliano Ramos tuvieron un tierno momento tras vencer a Limache.
© Captura TNT Sports.Nacho González y Emiliano Ramos tuvieron un tierno momento tras vencer a Limache.

Tanto el Nacho González como Emiliano Ramos fueron muy importantes para que Everton consiguiera su segunda victoria en fila por la Liga de Primera 2026. Fue un partido que los Ruleteros le ganaron por 1-0 a Deportes Limache con una solitaria conquista de Cristian Palacios.

El Chorri empalmó de manera perfecta un centro teledirigido que sacó el zurdo Ramos, quien tuvo un ingreso hecho para marcar diferencias en el costado derecho de la defensa del Tomate Mecánico. “Necesitábamos mucho estos triunfos”, dijo a TNT Sports el zurdo mundialista Sub 20 que ya debutó por la Roja adulta.

“Veníamos preparándonos de buena manera y eso se reflejó: estábamos todos convencidos de sacar la tarea adelante”, manifestó Ramos, quien también le dedicó palabras al cuerpo técnico interino que se despedirá de los Oro y Cielo con 100 por ciento de rendimiento.

Así celebró el Chorri Palacios tras el centro perfecto de Emi Ramos. (Martin Thomas/Photosport).

Es la dupla de Davis González junto a su asistente Julio Barroso. “Al profe Davis lo conocemos bastante de las inferiores. Nos cambiaron un poco el estado anímico, veníamos sin conseguir triunfos. Fue más que eso, el convencimiento y entregar el corazón dentro de la cancha”, aseguró sobre la receta que tuvieron para levantar la moral evertoniana.

También felicitó a su compañero en el arco. “Nacho es un grandísimo arquero, una gran persona, un referente dentro del grupo. Apoya bastante a los más jóvenes, siempre tiene una palabra de consejo y lo felicito, siempre está en un buen momento”, expuso Emiliano Ramos, muy feliz por el penal que Gonzalo Sosa estrelló en el poste.

El festejo de Everton tras el penal que falló Gonzalo Sosa. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Ignacio González llena de elogios a Emiliano Ramos en Everton

Para el Nacho González, el rendimiento de Emiliano Ramos en Everton no es ninguna sorpresa. En los 63 minutos, el rapidísimo chileno reemplazó al argentino Braian Martínez y se transformó en un jugador imparable para el elenco limachino.

“Contento por el equipo, que siempre es lo más importante. A Emi lo veo todos los días, es premio a su perseverancia. Llega siempre temprano, se queda en el gimnasio trabajando”, describió el experimentado golero sobre su compañero de 21 años.

Emiliano Ramos en acción durante el Mundial Sub 20 2025. (Andres Pina/Photosport).

Añadió que “estoy muy contento por él, es uno de los jugadores exportables que tiene Chile. Hay que mantener los pies en la tierra aunque estamos bailando con la buena. Para nosotros es vital la localía con nuestra gente”. Por lo pronto, Everton debe afinar detalles para visitar a la Universidad Católica en el Claro Arena el 14 de marzo a contar de las 20:30 horas.

Revisa el compacto del triunfo de Everton vs Deportes Limache

Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton logró salir del fondo luego de obtener dos victorias consecutivas y dejó como colista a Deportes Concepción en la tabla de posiciones.

