Una de las noticias positivas para la selección chilena en 2025 ha sido la aparición del joven puntero izquierdo Emiliano Ramos, quien ya debutó en la adulta en las Eliminatorias.

En el marco del lanzamiento del nuevo modelo de Under Armour, ‘Sola’, el zurdo conversó con RedGol y recordó su estreno con la camiseta de la Roja ante Uruguay en las Clasificatorias.

“Fue un momento hermoso, siempre soñé con debutar en la selección adulta, siempre veía a los jugadores más grandes como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son referentes para Chile, y creo que jugar en la Selección es el sueño de todo chileno y en el estadio Nacional, con la hinchada, con toda la gente, fue hermoso”, recordó el atacante.

“Lo disfruté mucho, creo que hice un partido correcto, como se tenía jugar, tuve una chance de gol que no se pudo concretar, pero hay que sacar lo positivo a todo, así que contento por ese paso”, agregó.

Emiliano Ramos defiende a Nicolás Córdova

Emiliano Ramos también fue parte del Mundial Sub 20, en el cual sufrió un lamentable desgarro que lo sacó de la competencia antes de tiempo.

El jugador de Everton respondió ante la pregunta sobre la forma de trabajar de Nicolás Córdova, quien ha sido muy cuestionado, sin embargo, el ariete lo defiende a pie juntillas.

Emiliano Ramos respondió las preguntas de RedGol.

“Al profesor Nicolás Córdova le tengo demasiado cariño, creo que fue una de las personas que siempre confió en mí, está haciendo un trabajo muy bueno en las selecciones, a pesar de los resultados, creo que trabaja de una muy buena manera y hay que seguir apoyándolo, él sabe mucho. Estoy muy agradecido por las oportunidades que me dio”, puntualizó Ramos.

Emiliano Ramos sigue en su etapa de recuperación y espera ayudar a Everton a salir del fondo de la tabla en las fechas finales.

