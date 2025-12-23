La sentida despedida de Matías Fernández antes de venir a Colo Colo: “Me voy feliz”

Matías Fernández es el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. El defensor disputó su último partido con Independiente del Valle el pasado domingo y, pocas horas después, se despidió.

“Este día se veía lejano, pero llegó el momento de tomar caminos separados. Pero tenemos tantas cosas en común que no será un ‘hasta nunca'”, partió relatando el jugador.

“Fueron tres años y medio de momentos inolvidables, momentos únicos, cinco títulos y muchos partidos representando lo que es Independiente del Valle, un club enorme desde dentro con mucha historia por seguir recorriendo y espero que con muchos títulos más”, sumó.

“Me voy feliz de todo lo que logramos juntos y creo que es el momento preciso para una despedida. Les deseo todo el éxito del mundo, ojalá que nos volvamos a encontrar. GRACIAS, ETERNAMENTE GRACIAS”, complementó.

ver también Las vacaciones fuera de Chile de Arturo Vidal antes de empezar el año con Colo Colo

Cuándo presentan a Matías Fernández en Colo Colo

Después de jugar su último partido en Ecuador, Matías Fernández viajó rápidamente a Chile para vestir la camiseta de Colo Colo.

Este martes 23, el defensor llegó a la Clínica Meds y superó los exámenes médicos respectivos para llegar oficialmente al Cacique. Será presentado durante esta misma jornada, cerca de las 14:30 horas en el Monumental.

Publicidad