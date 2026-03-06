Colo Colo se renueva pro completo para levantarse de la derrota en el Superclásico. Luego de lo ocurrido frente a la U de Chile, en el Cacique golpearon la mesa y habrá no sólo cambio de esquema, sino que también de alternativas. Una situación que golpea de lleno a uno de los refuerzos: Matías Fernández Cordero.

El lateral llegó esta temporada al Estadio Monumental luego de años destacados y en los que incluso fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle. Muchos esperaban que agarrara una camiseta de titular de inmediato, pero lo cierto es que se ha ido quedando hasta el punto de desaparecer.

Si bien fue titular frente a Deportes Limache, en las últimas jornadas se ha tenido que conformar con sentarse en la banca. Y ahora, previo al duelo con Audax Italiano, recibe un golpe más al no ser ni considerado en los citados.

Matías Fernández Cordero pasa de titular en el debut a cortado en Colo Colo

De seguro nadie imaginaba que después de años brillando en el extranjero, Matías Fernández Cordero terminaría cortado tan rápido en Colo Colo. El Cacique le da un duro golpe a su lateral para el 2026 y lo deja sin ir ni a la banca.

Matías Fernández Cordero vive un duro presente en Colo Colo. Foto: Photosport.

El carrilero fue titular durante gran parte de la pretemporada y comenzó la Liga de Primera desde el primer minuto. Pero el porrazo frente a Deportes Limache fue demasiado grande, lo que llevó a Fernando Ortiz a entregarle su lugar a Jeyson Rojas.

Desde entonces, Matías Fernández llevaba cuatro fechas sentado y sin ver acción en Colo Colo. Eso hasta el duelo frente a Audax Italiano, al que no irá ni a la banca luego de no ser convocado.

Fernando Ortiz decidió sacarlo del equipo sin explicación alguna y le dio su espacio a Cristian Riquelme, quien vivió todo un escándalo fuera de la cancha esta semana. Una postura que ratifica que hoy el lateral está por detrás incluso de nombres cuestionados.

Habrá que ver si es que desde el Eterno Campeón darán a conocer los motivos por los que fue marginado. Esto, en medio del remezón que el Tano intenta darle al plantel para levantarse del Superclásico perdido.

Matías Fernández Cordero se transforma en el nuevo cortado de Colo Colo y sin haber ni aparecido ante la U. El lateral vive todo un drama en sus primeros meses en el Cacique y ruega una oportunidad para salir a flote.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Matías Fernández Cordero en sus filas, Colo Colo está listo para ir a desafiar a Audax Italiano. El Cacique visita a los Itálicos este sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas.

