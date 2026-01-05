Colo Colo comienza su pretemporada 2026 con la mira puesta en borrar el terrible centenario. El Cacique inició los trabajos con exámenes médicos, en los que se pudo aclarar una de las grandes dudas: el número que utilizará Matías Fernández Cordero.

El nuevo lateral derecho del Eterno Campeón comparte nombre con una leyenda del club como Matías Fernández, por lo que muchos le han pedido utilizar el dorsal 14. “Siempre, es algo que he llevado durante 10 años… desde que empecé a ser futbolista profesional que me dicen que me llamo igual que. Mucha gente me dice que ocupe la 14, que se ilusionan y entiendo que es parte de lo que significa Colo Colo, que la gente te motiva y te muestra cariño“, dijo en su arribo al club semanas atrás.

Y si bien han intentado jugar al misterio, lo cierto es que el inicio de los trabajos reveló la decisión final al respecto. Una que, más allá del deseo de los hinchas, terminó siendo otra totalmente distinta y que incluso confirma la cortada a otro que nunca se pudo afirmar en el plantel.

Matías Fernández Cordero deja con las ganas a Colo Colo y no usará la 14, por ahora

En su arribo a Colo Colo, Matías Fernández Cordero fue consultado sobre si utilizaría la 14 para revivir la histórica camiseta de Matías Fernández. “Todavía no lo sé” fue su respuesta en ese momento, pero en el comienzo de la pretemporada por fin el misterio se acabó.

Matías Fernández Cordero apareció con la camiseta número 13 de Colo Colo pese a que muchos le pedían usar la 14. Foto: Colo Colo.

Pese a que en el primer día trataron de esconderlo, este domingo en las redes sociales del Eterno Campeón salió a la luz la verdad. El lateral no vestirá el mítico dorsal y apuesta por escribir su propia historia con otro.

Matías Fernández Cordero se dejó ver utilizando nada menos que la camiseta número 13 de Colo Colo. Un gesto que deja en evidencia dos importantes cosas: que Cristián Zavala podría retener el 14 y que hay un nuevo cortado en el Cacique.

¿Su nombre? Bruno Gutiérrez. El defensor era quien portaba ese dorsal en los últimos años, pero su rendimiento no logró convencer a Fernando Ortiz y ni ha aparecido en las imágenes oficiales hasta ahora.

Quedará esperar para ver si es que esto se mantiene o si hay novedades de última hora cuando se presente la nueva camiseta del Eterno Campeón. Se espera que esto ocurra luego de la Serie Río de La Plata, finalizando el mes de enero.

Por ahora, Matías Fernández Cordero no revivirá la 14 y apuesta por la 13 para su aventura en Colo Colo. El Cacique deja pasar una gran oportunidad de marketing y le da en el gusto a un lateral que viene con todo a escribir su propia historia.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández Cordero en 2025?

Matías Fernández Cordero se transformó en el primer refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado 42 partidos oficiales en total con Independiente del Valle en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles, aportó con 4 asistencias y alcanzó los 3.534 minutos minutos dentro de la cancha.