Colo Colo se arma para lo que será la temporada 2026, donde están obligados a pelear títulos después del fracaso en el centenario. El Cacique presentó oficialmente a Matías Fernández Cordero como refuerzo en una movida que tuvo a Fernando Ortiz como un eje clave.

En su conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el nuevo lateral albo reveló que tuvo una conversación con el técnico mientras estaba en Independiente del Valle. Esto, sumado a la forma de trabajar que tiene el Tano, lo llevaron a dar el “Sí” para volver a Chile.

Eso no fue todo, ya que remarcó la importancia que tuvo su paso por el fútbol de Ecuador, donde enfrentó a rivales muy físicos y rápidos. Sin duda un plus para un puesto donde hubo muchas críticas esta temporada.

Matías Fernández Cordero aceptó Colo Colo por la forma en que trabaja Fernando Ortiz

Colo Colo anunció a su primer refuerzo para el 2026, el que llegará por pedido y gracias a la forma de trabajo de Fernando Ortiz. En su presentación oficial, Matías Fernández Cordero valoró su arribo al Cacique en una negociación donde la charla con el DT fue fundamental.

Matías Fernández Cordero firmó con Colo Colo motivado por la cercanía de Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo.

“Es un paso importante para mi carrera estar aquí. Desde el primer momento no dudé en aceptar la propuesta, es el club más grande de Chile y espero estar a la altura, lograr cosas importantes. Se nos vienen muchas cosas lindas y espero estar a la altura para darle alegrías a la gente“, comenzó señalando.

Matías Fernández Cordero explicó qué le puede aportar a Colo Colo luego de su paso por Independiente del Valle. “El fútbol ecuatoriano es muy físico, jugadores muy rápidos, potentes, atrevidos en el duelo. Aprendí mucho a estar preparado físicamente, mentalmente estábamos constantemente en cosas internacionales“.

“Es un plus y estar en un club grande me sirvió mucho, aprendí muchas cosas y sobre todo en valores institucionales. Doy un paso de calidad estando aquí y espero demostrar lo que aprendí“, añadió.

Fue tras ello que el lateral se refirió a su conversación con Fernando Ortiz. “Tuve la oportunidad de hablar con él, es muy cercano y es algo que me llama la atención de los técnicos“.

Finalmente, Matías Fernández Cordero remarcó que está para lo que el técnico y Colo Colo necesiten. “Quiero aportar en lo que me necesite, si es de lateral, de carrilero, yo adaptarme a él y lo que necesite. Voy a tener un corto periodo de vacaciones y vengo a darlo todo“.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández Cordero en Independiente del Valle?

Matías Fernández Cordero ya es refuerzo de Colo Colo tras haber disputado en total 128 partidos oficiales con Independiente del Valle. En ellos anotó 1 gol y dio 17 asistencias en los 10.181 minutos que acumuló dentro del campo de juego. Ganó Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.