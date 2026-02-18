Apenas con un partido de Colo Colo en la Liga de Primera 2026, este lateral derecho le ganó el puesto a un refuerzo albo y por estos días, afina detalles para la visita a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. Aquel partido, válido por la 4° fecha, marcará la antesala del Superclásico.

Y para el Capo de Provincia tendrá el condimento especial de que el duelo ante los albos será entremedio de la llave ante Bahía por la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Un contexto que le agrega dificultad a la preparación de los celestes.

De todas maneras, Jeyson Rojas toma todo eso con naturalidad. Y como parte del negocio que implica obtener un boleto al torneo de clubes más deseado de América. “Nosotros vemos que el partido del fin de semana será normal”, dijo el defensor, quien le ganó el puesto a Matías Fernández Cordero.

Jeyson Rojas fue titular ante Everton y frente a Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

“Como si no jugaran Copa. Ellos han trabajado y están para preparados para poder enfrentar dos partidos en la semana. Lo vemos normal”, aseguró Rojas, quien en la campaña anterior militó a préstamo en Deportes La Serena. Un aspecto clave para volver a Pedrero y quedarse con un lugar.

El defensor de 24 años está convencido de lo que hay hacer en suelo rancagüino. “Vamos a ir a pelear. Es un equipo que está jugando muy bien, en un muy buen momento. Iremos a hacerlo de la mejor manera para rescatar los tres puntos”, apuntó Jeyson Rojas.

Jeyson Rojas le deja un recado a O’Higgins y agradece experiencia fuera de Colo Colo

Jeyson Rojas afina detalles para la visita ante O’Higgins mientras repasa su experiencia a préstamo desde Colo Colo en Deportes La Serena, donde tuvo mucha continuidad. Justamente lo que salió a buscar. “Siempre fue lo que esperaba”, reconoció.

Jeyson Rojas jugó 34 partidos con Deportes La Serena. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“No tenía minutos acá y quise salir a buscar una opción, volverme más fuerte, ser un jugador más maduro. Hoy en día vuelvo y puedo ser una opción acá en el plantel. Bien y contento por eso”, manifestó Rojas, quien obviamente saca cuentas alegres de su paso por los granates.

Más allá de cierta polémica que explotó al momento de su salida. “Es una decisión personal, cada uno ve cómo lo vive, pero si no tienes minutos lo ideal es salir. Jugar te dará mejora y madurez, es una buena opción para volver mucho más formado. Siento que voy de menos a más, tomaré mucha más confianza jugando”, cerró Jeyson Rojas.

El partido entre albos y celestes se disputará el sábado 21 de febrero en el estadio El Teniente desde las 18 horas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo consiguió dos victorias consecutivas y suma seis puntos en la tabla de la Liga de Primera 2026.

