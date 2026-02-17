Es tendencia:
A la sombra del éxito de su hermano menor: el actual momento del que fue la figura Sub-21 en Chile

Fue elegido como uno de los mejores Sub-21 hace unos años y titular en el Huachipato campeón en 2023. Ahora, su hermano se lleva las luces.

Por Jose Arias

El defensa que estpa a la sombra de su hermano.
Todos hablan de Maxi Gutiérrez. El jugador de Huachipato ha tenido un comienzo excelente esta temporada de la Liga de Primera, lo que hizo que equipos del extranjero comenzaran a sobarse las manos.

Es el caso de Independiente de Avellaneda, elenco que ya se llevó a Felipe Loyola, hace un tiempo atrás. Según algunos entendidos en el tema de traspasos, Maxi Gutiérrez estaría incluso listo en el elenco rojo.

A su lado, Joaquín Gutiérrez, su hermano con el que en algún momento disputó un puesto en Huachipato, fue parte del mercado de fichajes y en estos momentos pasa a la sombra del buen momento de Maxi.

Confirman que Maximiliano Gutiérrez está a un paso de fichar por Independiente

Joaquín Gutiérrez

Como lateral derecho, peleó puestos con su hermano en Huachipato. Sin embargo, Maxi tiene dos años menos y parece haberlo apartado como el mejor de la familia. Sin embargo, esto no fue siempre así.

En 2023, Joaquín Gutiérrez fue el jugador Sub-21 con más minutos en cancha, superando incluso a Alexander Aravena. Además, participó de La Roja Sub-23 que jugó el Preolímpico.

Amante de Colo Colo, sondeado por la U de Chile en 2024 y titular indiscutido en la histórica obtención del título acerero en 2023, Joaquín Gutiérrez perdió un poco de visibilidad en la campaña 2024 y, definitivamente, pasó a un segundo plano en 2025, con Jaime García en la banca acerera.

Actualmente, Joaquín Gutiérrez lleva tres partidos en Deportes La Serena, club al que partió a inicios de esta temporada. Lleva dos partidos de titular y entró sólo veinte minutos en la caída ante Coquimbo Unido, el reciente fin de semana.

Joaquín Gutiérrez fue titular en la camapaña 2023 de Huachipato | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

