Todos hablan de Maxi Gutiérrez. El jugador de Huachipato ha tenido un comienzo excelente esta temporada de la Liga de Primera, lo que hizo que equipos del extranjero comenzaran a sobarse las manos.

Es el caso de Independiente de Avellaneda, elenco que ya se llevó a Felipe Loyola, hace un tiempo atrás. Según algunos entendidos en el tema de traspasos, Maxi Gutiérrez estaría incluso listo en el elenco rojo.

A su lado, Joaquín Gutiérrez, su hermano con el que en algún momento disputó un puesto en Huachipato, fue parte del mercado de fichajes y en estos momentos pasa a la sombra del buen momento de Maxi.

ver también Confirman que Maximiliano Gutiérrez está a un paso de fichar por Independiente

Joaquín Gutiérrez

Como lateral derecho, peleó puestos con su hermano en Huachipato. Sin embargo, Maxi tiene dos años menos y parece haberlo apartado como el mejor de la familia. Sin embargo, esto no fue siempre así.

En 2023, Joaquín Gutiérrez fue el jugador Sub-21 con más minutos en cancha, superando incluso a Alexander Aravena. Además, participó de La Roja Sub-23 que jugó el Preolímpico.

Amante de Colo Colo, sondeado por la U de Chile en 2024 y titular indiscutido en la histórica obtención del título acerero en 2023, Joaquín Gutiérrez perdió un poco de visibilidad en la campaña 2024 y, definitivamente, pasó a un segundo plano en 2025, con Jaime García en la banca acerera.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, Joaquín Gutiérrez lleva tres partidos en Deportes La Serena, club al que partió a inicios de esta temporada. Lleva dos partidos de titular y entró sólo veinte minutos en la caída ante Coquimbo Unido, el reciente fin de semana.

Joaquín Gutiérrez fue titular en la camapaña 2023 de Huachipato | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad

Publicidad