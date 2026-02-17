Es tendencia:
Liga de Primera

El “as bajo la manga”: Los antecedentes de La Calera para evitar la resta de puntos

Luego de la denuncia hecha por Everton donde pidió los puntos por la inclusión de seis extranjeros, en los cementeros tienen preparada su defensa.

Por Alfonso Zúñiga

Unión La Calera quiere evitar resta de puntos en Liga de Primera.
Unión La Calera quiere evitar resta de puntos en Liga de Primera.

Curiosamente, el partido más importante de la temporada 2026 para Unión La Calera no fue la dolorosa derrota sobre el final ante Colo Colo, que le sacó el liderato en Liga de Primera, sino que lo juega este martes en las oficinas de la ANFP.

Es que en la presente jornada, la dirigencia cementera se presentará ante el Tribunal de Disciplina para defenderse de la denuncia realizada por Everton, quien les acusa de alineación indebida de futbolistas extranjeros en el duelo por la jornada 1.

Lo anterior, pues en ese juego, La Calera puso en cancha a Nicolás Avellaneda, Rodrigo Cáseres, Juan Manuel Requena, Francisco Pozzo, Kevin Méndez y Axel Encinas durante 13 minutos, lo que va en contra del artículo 31° de las Bases de la Liga de Primera 2026.

¡Escándalo! La Calera arriesga perder los puntos por alineación indebida de extranjeros

¡Escándalo! La Calera arriesga perder los puntos por alineación indebida de extranjeros

La prueba de La Calera para evitar resta de puntos

Mientras en Everton alegan que el ex jugador de River Plate “no se mantiene inscrito como futbolista de las divisiones inferiores del club“, en la tienda cementera ya tienen clara cuál será la estrategia a utilizar en el Tribunal, según reveló Radio ADN.

En La Calera afirman que cuentan con las autorizaciones respectivas desde la ANFP para que Axel Encinas juegue sin ocupar cupo de extranjero, tanto por correo electrónico como WhatsApp con la gerencia de Ligas Profesionales y la coordinación del registro de jugadores de la corporación.

En caso que el ente jurídico del fútbol chileno resuelva a favor de los “ruleteros”, y también de Cobresal, que se plegó a la denuncia, el equipo que dirige Martín Cicotello perderá seis puntos y quedará como colista de la Liga de Primera, junto a Deportes Concepción.

¿Cuándo juegan los cementeros?

Unión La Calera abrirá la cuarta jornada del Campeonato Nacional este viernes 20 de febrero, cuando reciba en el Estadio Nicolás Chahuán a Ñublense, desde las 18:00 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

