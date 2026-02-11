Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Se viene un terremoto: Cobresal analiza denunciar a Unión La Calera tras primera acusación de Everton

Los cementeros también alinearon a seis extranjeros en su duelo como locales ante Cobresal el pasado lunes.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Cobresal analiza sumarse a la denuncia contra La Calera.
© Photosport.Cobresal analiza sumarse a la denuncia contra La Calera.

Unión La Calera está en el ojo del huracán producto de un posible error de Martín Cicotello a la hora de alienar a sus jugadores ante Everton y Cobresal. Pese a que los cementeros ganaron sus dos partidos en este inicio de la Liga de Primera, estos podrían quedar en cero por una delicada denuncia.

Todo comenzó cuando los Oro y Cielo fueron al Tribunal de Disciplina de la ANFP para acusar a La Calera de utilizar a seis extranjeros en el duelo que disputaron ambos elencos en la fecha 1. En esa jornada los cementeros ganaron por 1-0 en el Sausalito.

Ahí Cicotello utilizó a los argentinos Nicolás Avellaneda (arquero), Rodrigo Cáseres (defensor), Juan Manuel Requena (volante), Axel Encinas (volante) y Francisco Pozzo (delantero). Además, dijo presente en el partido el uruguayo Kevin Méndez (delantero).

Fue tasado en 20 millones de dólares por River Plate y ahora “por su culpa” La Calera puede pasar de líder a colista

ver también

Fue tasado en 20 millones de dólares por River Plate y ahora “por su culpa” La Calera puede pasar de líder a colista

Cobresal se sumaría a la denuncia contra Unión La Calera

Lo grave para el cuadro de la quinta región es que esto se repitió el pasado lunes ante Cobresal. En la victoria como locales por 3-1 también vieron acción estos seis extranjeros, lo que da pie para que los mineros también se sumen a la denuncia.

Martín Cicotello alineó a seis extranjeros y podría dejar a Unión La Calera con cero puntos. | Foto: Photosport.

Martín Cicotello alineó a seis extranjeros y podría dejar a Unión La Calera con cero puntos. | Foto: Photosport.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Cobresal ya está reuniendo todos los antecedentes legales para seguir los mismos pasos que Everton. Su plazo es de cinco días hábiles para hacer efectiva esta denuncia.

Publicidad

Cabe destacar que el jugador apuntado acá es Axel Encinas. La Calera asegura que este futbolista dejó de ocupar un cupo de extranjero porque estuvo dos años inscrito como juvenil, algo que en Everton desestiman al asegurar que no cumple con los requisitas para dejar de ser internacional.

Lo cortaron de Colo Colo, goza de un momento estelar y se viene su revancha Monumental

ver también

Lo cortaron de Colo Colo, goza de un momento estelar y se viene su revancha Monumental

Si Cobresal decide denunciar, los cementeros no solo arriesgan perder los tres puntos ganados ante Everton, sino que también lo que sumaron recibiendo a los mineros el pasado. Con esto, pasarán a ser uno de los colistas del torneo.

Lee también
El ex U de Chile que sorprende a todos al fichar en Tercera
Mercado de fichajes 2026

El ex U de Chile que sorprende a todos al fichar en Tercera

El notable ranking que Marcos Bolados lidera en el fútbol chileno
Colo Colo

El notable ranking que Marcos Bolados lidera en el fútbol chileno

Sorpresa en la Liga de Primera: destacado árbitro chileno se retira
Chile

Sorpresa en la Liga de Primera: destacado árbitro chileno se retira

Manchester City vs. Fulham: Horario y canal para ver Premier League
Internacional

Manchester City vs. Fulham: Horario y canal para ver Premier League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo