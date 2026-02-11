Unión La Calera está en el ojo del huracán producto de un posible error de Martín Cicotello a la hora de alienar a sus jugadores ante Everton y Cobresal. Pese a que los cementeros ganaron sus dos partidos en este inicio de la Liga de Primera, estos podrían quedar en cero por una delicada denuncia.

Todo comenzó cuando los Oro y Cielo fueron al Tribunal de Disciplina de la ANFP para acusar a La Calera de utilizar a seis extranjeros en el duelo que disputaron ambos elencos en la fecha 1. En esa jornada los cementeros ganaron por 1-0 en el Sausalito.

Ahí Cicotello utilizó a los argentinos Nicolás Avellaneda (arquero), Rodrigo Cáseres (defensor), Juan Manuel Requena (volante), Axel Encinas (volante) y Francisco Pozzo (delantero). Además, dijo presente en el partido el uruguayo Kevin Méndez (delantero).

Cobresal se sumaría a la denuncia contra Unión La Calera

Lo grave para el cuadro de la quinta región es que esto se repitió el pasado lunes ante Cobresal. En la victoria como locales por 3-1 también vieron acción estos seis extranjeros, lo que da pie para que los mineros también se sumen a la denuncia.

Martín Cicotello alineó a seis extranjeros y podría dejar a Unión La Calera con cero puntos. | Foto: Photosport.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Cobresal ya está reuniendo todos los antecedentes legales para seguir los mismos pasos que Everton. Su plazo es de cinco días hábiles para hacer efectiva esta denuncia.

Cabe destacar que el jugador apuntado acá es Axel Encinas. La Calera asegura que este futbolista dejó de ocupar un cupo de extranjero porque estuvo dos años inscrito como juvenil, algo que en Everton desestiman al asegurar que no cumple con los requisitas para dejar de ser internacional.

Si Cobresal decide denunciar, los cementeros no solo arriesgan perder los tres puntos ganados ante Everton, sino que también lo que sumaron recibiendo a los mineros el pasado. Con esto, pasarán a ser uno de los colistas del torneo.