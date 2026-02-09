Se cerró la segunda jornada en Liga de Primera, y lo hacía con dos equipos que tenían la chance de finalizar el día como uno de los líderes del fútbol chileno en compañía de O’Higgins. Hablamos de Unión La Calera que recibió en su casa a Cobresal.

Mientras los cementeros venían de superar en el estreno al Evertonen Viña del Mar a puertas cerradas; los Legionarios se estrenaron con victoria en casa por la cuenta mínima ante Huachipato. Con esos antecedentes, se medían en el sintético del Estadio Nicolás Chahuán.

La Calera y Cobresal buscaban la cima en Liga de Primera

Las emociones partieron temprano en suelo cementero. El uruguayo Kevin Méndez abrió la cuenta en el minuto 8, luego de rematar en área chica tras un centro rasante por izquierda de Daniel Gutiérrez. La visita respondió, llegó al empate, pero se anuló el tanto por una falta.

Tras largos pasajes sin emociones, La Calera necesitó de una ráfaga de siete minutos para sentenciar el encuentro. El argentino Francisco Pozzo aumentó las cifras a los 29′, mientras que Sebastián Sáez puso el tercero a los 35′ tras conectar de aire un centro desde la derecha.

Parecía que el duelo estaba liquidado para la escuadra que dirige el argentino Martín Cicotello; sin embargo, si hay algo que tienen los de El Salvador es que no se rinden con facilidad. Un cabezazo del uruguayo Agustín Nadruz en los 45+4′, mandó el juego al descanso con el marcador por 3-1. En el segundo lapso, no se hicieron daño.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

La Calera terminó firmando una victoria que la pone en la cima de la Liga de Primera con seis puntos, al igual que O’Higgins y espera en esa condición su próximo juego ante Colo Colo. Por su parte, Cobresal se queda en la novena posición con tres unidades. En la próxima fecha, recibe a Universidad Católica.

