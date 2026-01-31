Por más que todos los años le desarman el equipo, todos los años se reiventa y da pelea. Así se podría resumir la historia de Gustavo Huerta al mando de Cobresal, el equipo de sus amores.

Tras perder figuras como Jorge Henríquez, Diego Coelho y César Munder, el histórico DT apeló a valores sin mayor continuidad en otros equipos. Y en el estreno por la Liga de Primera ya pegó el primer combo.

De la mano de uno de sus refuerzos, los legionarios derrotaron a Huachipato por 1-0. ¿El autor del gol? Steffan Pino, quien llegó como el “9” titular desde el descendido Deportes Iquique.

Steffan Pino fue el encargado de anotar de penal el gol del triunfo con que Cobresal venció 1-0 a Huachipato. El tanto llegó en el primer tiempo, con un equipo acerero sin reacción en el complemento.

Cobresal se mete así en el grupo de punteros de la Liga de Primera, tras haber ganado su primer partido. Allí figuran por ahora U de Concepción y Deportes Limache, que por diferencia de goles es líder.

Por su parte, Huachipato sigue sumando dudas en su versión 2026. Los hombres de Jaime García venían de caer en el estreno por la Supercopa ante U Católica, por lo que suman dos derrotas oficiales en este año.

Eso sí, los de Talcahuano ahora tendrán una oportunidad de oro para levantar cabeza, cuando reciban la próxima fecha a U de Chile. Por su parte, Cobresal visitará a U. La Calera.

