La selección chilena da vuelta la página de un nuevo fracaso y comienza a mirar al futuro. La Roja busca a su nuevo entrenador, con el nombre de Manuel Pellegrini como el principal candidato.

El Ingeniero quiere cumplir su sueño de dirigir alguna vez al Equipo de Todos, pero renovó con el Real Betis y pidió que lo esperen hasta el 2027. Esto, considerando un cambio dirigencial para que saquen a Pablo Milad. Aunque no todos están de acuerdo con una llegada en dos años más.

El Ferguson chileno, que sabe de procesos con su larga estadía en Cobresal, sacó la voz para referirse a la opción de que el Ingeniero llegue a la Roja. Ahí no sólo dejó en claro que no llegará a competir, sino que también remarcó que son los jugadores el gran problema.

Gustavo Huerta no ve a Manuel Pellegrini como el salvador de Chile

Manuel Pellegrini puede llegar a la banca de Chile cuando termine su aventura en el Real Betis, pero para Gustavo Huerta puede ser muy tarde. El técnico, apodado el Ferguson chileno por sus nueve años en Cobresal, sorprendió con un crudo análisis sobre las chances del Ingeniero en la Roja.

Gustavo Huerta aseguró que Manuel Pellegrini no vendrá a competir a Chile. Foto: Photosport/Getty Images.

En conversación con El Mercurio, el estratega minero fue consultado sobre los cambios que ha tenido el fútbol en los últimos años. “La velocidad e intensidad. Cuando se habla de la parte lírica vamos a Coquimbo nomás, formó un equipo fuerte defensivamente, claro en todos los aspectos del juego y mire la distancia con que salió campeón“, señaló.

“Este país es poco futbolizado, miraba recién el PSG-Flamengo y, sin balón, todos defienden y pasan la línea dela pelota, los delanteros retroceden a 15 metros de su propia área; acá si un DT tiene a sus delanteros a 15 metros del área rival para defender una jugada, eres ratón, defensivo. Hoy descalificamos a cualquier técnico que llega a la selección y no nos damos cuenta de los jugadores que tenemos .Es una realidad“, agregó.

Fue tras ello que a Gustavo Huerta le consultaron sobre la situación de Manuel Pellegrini y si es quien arreglará el problema. “No. Primero, no creo que Pellegrini venga, quizás al final de su carrera para dirigir, pero no para competir“, dijo de forma categórica.

“Con todas las ganas que todos tenemos que vengan, todo el éxito que ha tenido, no sé qué le genera el jugador chileno a él, porque ha estado en clubes donde pudo llevar chilenos y no sé si los ha tenido“, complementó.

Finalmente, Gustavo Huerta enfatizó en que “no sé si él se imagina dirigiendo acá, a las figuras que ha n regresado al primer partido los hacen pedazos, es la idiosincrasia de tirar para abajo al que surge o piensa diferente“.

Manuel Pellegrini está trabajando en el Real Betis en lo que promete ser la última parte de su ciclo. El Ingeniero quiere venir a Chile, pero no lo hará con la actual dirigencia y estará atento a las elecciones que habrá a finales del 2026.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis?

Manuel Pellegrini por ahora se aleja de Chile y se enfoca en el Real Betis, donde ha logrado dirigir un total de 282 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 135 triunfos, 73 empates y 74 derrotas, con 459 goles a favor y 342 en contra. Ganó la Copa del Rey.

