La temporada 2026 del fútbol chileno tendrá cambios importantes. Y es que el próximo año tendremos competencia desde enero a diciembre con la Copa de la Liga, la renovada Supercopa y la Liga de Primera.

Pero esas no serán las únicas modificaciones. Resulta que la ANFP y TNT Sports trabajan en conjunto para definir nuevas reglas para la siguiente temporada, donde las programaciones de partidos se toman la atención.

Según confirmó Radio ADN, este martes se votará la aprobación del Cuaderno de Cargos. Ahí, se establecen importantes puntos sobre cuántos partidos se programarían por día y, más importante aún, sus horarios.

¿Clásicos en horario prime? Se vienen cambios para la temporada 2026

Primero, el documento menciona que solo se podrán programar seis partidos por día y no podrán fijarse más de dos duelos en simultáneo, salvo en las fechas finales.

Además, hay un punto que de seguro alegrará a todos los hinchas del fútbol chileno: que los clásicos podrían pasar a jugarse en horario prime y no a las 12:00 o 15:00 horas como en la actualidad.

“El partido de mayor interés para la audiencia procurará ser asignado al cierre de cada día y transmitido en horario prime televisivo”, dice el documento, entendiendo este horario en el periodo entre 19:00 y 23:00 horas.

A eso se suma que, para los partidos que se jueguen durante la semana, no se podrá programar antes de las 18:00 horas. Esto fue una medida común durante esta temporada 2025.

Obviamente, toda programación depende de la aprobación de las autoridades respectivas, pero los acuerdos entre la ANFP y TNT Sports abren una puerta importante de cambio para el fútbol chileno.

