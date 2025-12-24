Stranger Things está muy cerca de despedirse de la pantalla tras cinco exitosas temporadas donde la segunda parte de la quinta temporada llegará a la plataforma de Netflix este jueves 25 de diciembre en un horario especial.

Tras una dura batalla contra Vecna y The Upside Down, Will dio la gran sorpresa de la temporada y los seguidores de la producción están expectantes para ver como terminará la producción creada por los hermanos Duffer.

¿A qué hora se estrena la temporada final de Stranger Things?

La segunda parte de la quinta temporada llegará este 25 de noviembre a la plataforma de entretenimiento a las 22:00 horas Chile. Mientras que el capítulo final de la serie se emitirá el próximo 31 de diciembre.

Revisa el horario de estreno de Stranger Things a continuación

Chile: 22:00

México: 19:00

Guatemala: 19:00

Honduras: 19:00

El Salvador: 19:00

Nicaragua: 19:00

Costa Rica: 19:00

Panamá: 19:00.

Perú: 20:00.

Ecuador: 20:00.

Venezuela: 21:00.

Bolivia: 21:00.

República Dominicana: 21:00.

Puerto Rico: 21:00.

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Paraguay: 22:00

El equipo favorito de las estrellas de Stranger Things

Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven en la producción, es hincha del Liverpool, pasión que heredó de su familia y se le ha visto en distintos encuentros de los Reds.

Por otra parte, Finn Wolfhard, oriundo de Canadá es hincha de los Toronto Blue Jays de la MLB y de los Vancouver Canucks.

Gaten Materazzo es hincha de New York Yankees (MLB) y los New York Rangers (NHL).

Caleb McLaughlin, al igual que su personaje Lucas, es un hincha del basquetbol donde incluso participó en el juego de la NBA All Star-Celebrity Game.

Caleb McLaughlin fue parte del All Star Celebrity Game. (Photo by Jayne Kamin-Oncea/Getty Images)

Noah Schnapp no se queda atrás y es un hincha habitual de los partidos de los New York Rangers (NHL), siendo captado múltiples veces en la fancam.

Los récords que rompió Stranger Things

Durante las cinco temporadas, 42 episodios y más de 2,500 minutos de producción, la serie ha roto distintos récords en Netflix, entre ellos acumular más de un billón de reproducciones hasta la fecha, posicionando cada una de sus temporadas en el top 10 mundial de la plataforma.

En cuanto a premios, Stranger Things ha ganado más de 70 premios de entre más de 230 nominaciones en todo el mundo, incluidos los Emmy al mejor reparto en una serie dramática y el premio del Sindicato de Actores.