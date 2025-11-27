Stranger Things estrenó la noche de este miércoles su esperada quinta temporada en Netflix, la cual retrata la batalla final contra el Upside Down y Vecna, pero también generará la despedida en pantalla de los queridos personajes.

Uno de ellos es Steve, personaje interpretado por Joe Keery, también conocido bajo su nombre artístico DJO, quien tras una conflictiva primera temporada, rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans.

Joe Keery se despide de Stranger Things

Sobre el gran final de la serie, el actor señaló a Netflix que “fue lindo que lo leyéramos juntos, como grupo. Lo que más me impactó fue ver la reacción del elenco joven: las emociones se apoderaron de nosotros a medida que leíamos”.

Añadiendo que “Fue muy especial verlos cerrar el ciclo con sus personajes. Desde luego, hay mucha catarsis en el episodio final, y me parece que responde muchas dudas. Espero que sea una gran despedida para la gente”.

También adelanta que pasará en el cierre de la historia para Steve. “Es un gran enfrentamiento final, y todos tienen un papel específico. Para Steve, su amistad con Dustin está en primera línea en este último conflicto”.

“Forman equipo, se divierten, y las escenas de acción juntos son un caos. Pero según lo esperado de Stranger Things, el grupo es lo principal. Esta temporada se centra más que cualquier otra en trabajar en equipo, y me encantó eso”.

El equipo favorito de Joe Keery

El actor es un gran seguidor del beisbol, incluso en agosto de este año fue el encargado de hacer el primer pitch en un juego de los Chicago Cubs y hace algunos años hizo lo mismo en un encuentro entre Los Angeles Dodgers y los Philadelphia Phillies, donde realizó el primer lanzamiento.

El actor es un seguidor de beisbol. (Photo by Mitchell Leff/Getty Images)

Sin embargo, el actor no oculta su amor por los Red Sox de Boston nombrando a Nomar Garcíaparra como su jugador favorito de todos los tiempos.

El jugador es hincha de los medias rojas de Bostón. (Photo by Kathryn Riley/Getty Images)

¿Cuándo se estrena la temporada final de Stranger Things?

El volumen 2 de la serie de Netflix se estrenará el próximo 25 de diciembre, mientras que el capítulo final llegará a la plataforma de Netflix el 31 del mismo mes.