Con sus virtudes y defectos, nosotros amamos nuestra querida Chilean Premier League, y si bien no tiene el impacto mediático de competiciones como las ligas de Argentina y Brasil, sumado a las críticas a la actual dirigencia de la ANFP, está impregnada en nuestra alma futbolera.

Pero hay una realidad que nos golpea y nos duele. Nadie mira la competencia local en el mundo. Y más allá de que sea, o no, una sensación dentro de los hinchas, en la propia organización del fútbol nacional son conscientes de esta situación.

El gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, sacó la voz en el marco del 4° Congreso Internacional de Fútbol que organiza la Federación de Fútbol de Chile, y contó su experiencia en el reciente Mundial Sub 17 de Qatar, para explicar por qué en el planeta no se ve la liga chilena.

ANFP revela la triste realidad sobre la liga chilena

“La realidad se las cuento porque fui a Qatar al Mundial Sub 17: estamos en un contexto en que la liga chilena ha perdido interés por parte de los scouts a nivel internacional. Muchos clubes ya no siguen la liga chilena, siguen a la selección”, reconoció el directivo nacional.

Sobre las razones tras esto, el funcionario de la ANFP explicó que “eso tiene que ver por un criterio de filtración de posibilidades de seguimiento. Nuestros jugadores generalmente demoran en entender la exigencia del alto rendimiento y cuesta gestionarlos en ese foco”.

En esa línea, Correa puso un ejemplo gráfico. “Fuimos a un Summit con Católica en abril y les hablé de Juan Francisco Rossel. Me dijeron que no buscan jugadores nacidos el 2005, buscan del 2007 y 2008, 2005 ya les parecían viejos“, advirtió.

Por todo lo anterior, desde ANFP indican que “tenemos un desafío, en nuestra liga y fútbol formativo se juega con más espacio que en la elite internacional. Tenemos déficit de fuerza, de distancias recorridas en alta intensidad lo que es determinante para un partido y por otro lado, que lo digo con ánimo constructivo, nos cuesta implementar planes y proyectos de desarrollo del talento“.

¿Cuándo termina la temporada 2025 de nuestro fútbol?

Según la programación que entregó la ANFP, y a la espera de su confirmación, se espera que el cierre de la actual campaña en Liga de Primera se dé este lunes 8 de diciembre. Mientras que la definición de Copa Chile se jugará el miércoles 10 en Rancagua.

