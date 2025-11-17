Ha sido horroroso lo que estamos viviendo a nivel de selecciones en Chile. La adulta, fuera del Mundial; la Sub-20 fuera de la cita de la categoría sin brillar; y la Sub-17 se quedó en la fase de grupos.

Pero, no sólo eso. A nivel de fútbol nacional, tampoco vivimos tiempos fructíferos. Y toda la responsabilidad de estos sucesos recae en los hombros de un hombre: Pablo Milad.

El timonel de la ANFP ha sido apuntado por muchos como el responsable de los penosos últimos años del fútbol chileno. Es por ello que, esa misma muchedumbre, pedía su salida. Estoico, Milad aseguró que, pese a todo, se quedaría hasta el último día de mandato.

¿Puede irse antes? Filtran que Milad podría finalizar antes su mandato

Pese a la seguridad mostrada por Pablo Milad, hay cierta información que asegura que el mandamás de la ANFP podría no tan sólo no terminar su período, sino que también ser reemplazado por un sucesor de una corriente política distinta.

Así, al menos, lo aseguró Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego. “Independiente de lo que haya dicho Pablo Milad (de terminar su mandato), me contaron el otro día que no estaban tan convencidos de que el caballero termine su período. Se le rompió el escudo más importante que tenía”, empezó esbozando el periodista.

“Hay una carrera desatada, en donde Jorge Uauy está en alianza con Juan Tagle (para llegar a la ANFP). No está tan claro que pueda finalizar el mandato, porque si pierde los apoyos dentro del directorio, no hay manera“, añadió el comunicador, quien aseguró que la salida dela actual fuera gobernante en la ANFP podría, incluso, facilitar la llegada de Manuel Pellegrini a la Selección.

“Si le dicen a Manuel Pellegrini: ‘No va a estar Milad, no va a estar Yungue, quizás va a estar Uauy, con el respaldo de Cruzados’… porque, la Católica ya tiene instalado en el organigrama de la ANFP un montón de gente influyente: gerencia comercial, de marketing, de competiciones. Ha habido un proceso de aterrizaje”, cerró Fernando Agustín Tapia.

Manuel Pellegrini tendría una nueva chance de llegar a la Selección | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Selección Chilena volverá al ruedo este martes 18 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Perú. El partido está programado para las 14.00 horas de nuestro país.

