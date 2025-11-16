Elecciones presidenciales, un buen momento para hablar de política… ¿Y de fútbol? No son pocos los que coinciden en que la figura pública de un futbolista puede ayudar en una carrera en el quehacer público. Pero, ¿cómo sacarle brillo?

Esta pregunta puede ser engañosa, considerando que depende de cada figura su correspondiente éxito. Es decir, no será lo mismo que Esteban Pavez se lance en una candidatura, actualmente, a que lo hiciese, por ejemplo, Arturo Vidal.

Pero, ambos personajes siguen ligados al mundo del fútbol. En cambio, hay un montón de ex figuras del balompié que han rozado con el mundo político y que bien podrían meterse en la carrera por una presidencial. ¿O no? La inteligencia artificial nos dará la respuesta.

La IA se refiere a un posible candidato futuro

Fuimos ante la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, para preguntarle sobre su elección a la hora de pensar en un futbolista que pudiese aspirar a La Moneda. La pregunta que le hicimos fue la siguiente: “Si algún futbolista chileno fuese candidato a presidente, ¿cuál crees que es más probable que podría ganar las elecciones?”. La respuesta sorprendió.

“Elías Figueroa reúne una ventaja clara: es una figura histórica del fútbol chileno con una reputación limpia y respeto intergeneracional. Esa imagen de referente moral facilita construir una candidatura que trascienda banderas partidarias“, sentenció la IA, que también consideró la posibilidad de un histórico colocolino.

“Carlos Caszely tiene notoriedad y un historial de posicionamientos políticos que lo hacen visible y movilizador en ciertos sectores, pero su imagen es más polarizada, lo que complica atraer votos de centro y hacer alianzas amplias necesarias para una presidencia“, analizó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, concluyó: “Si el objetivo es maximizar probabilidades de ganar una elección presidencial en Chile partiendo de la base ‘futbolista candidato’, Elías Figueroa aparece como la opción más plausible por su prestigio transversal y baja polarización“.

Elías Figueroa y Claudio Bravo: ¿Misma posición política? | Photosport

¿Cuál es la ligazón de Elías Figueroa con la política?

Pese a lo que dice la IA, Elías Figueroa no carece de un pasado ligado a un sector político. De hecho, participó en la campaña del “Sí” en plena dictadura. Eso sí, luego intentó explicarse en conversación con Radio ADN, en 2023.

Publicidad

Publicidad

“No sé, hay cosas que uno no puede saber si sí o no. Pero en determinado momento estaba ahí, no quiero negarlo y cuando asumo, asumo“, sentenció, para luego mostrar su verdadero sentir sobre el hecho que más divide, hasta el día de hoy, a Chile: el golpe de Estado de 1973.

“En esos tres años el país sufrió una catástrofe total. Casi 1.000% de inflación y estaba muy dividido. Luego vino un golpe militar, que siempre son lamentables. Pero en ese momento gran parte del país entendía que había que hacer algo porque de lo contrario íbamos camino de una guerra civil“, cerró.