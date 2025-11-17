Comienza la liguilla de Primera B para encontrar al segundo elenco que volverá a Primera División, tras consumarse el ascenso de Universidad de Concepción hace algunos días.

En la ida de los duelos, este martes Deportes Concepción enfrentará a Antofagasta a las 18 horas en Collao y a las 20.30 Rangers recibe a San Marcos. El miércoles, en Valparaíso, Wanderers choca con Cobreloa a las 20.30 horas.

Quien conoce bien la división es Paulo Garcés, arquero de San Felipe, quien manifiesta que será un fin de año electrizante con esta liguilla.

“Llevo tres o cuatro años ligado a la B, es un campeonato sumamente fuerte en donde cualquiera le gana a cualquiera. Es de mucha fuerza y lucha, se ha vuelto atractivo y esta liguilla tiene equipos y público de mucha potencia. Por ejemplo Cobreloa con Wanderers es llave de Primera. Lo mismo Antofagasta contra Concepción”, sostiene en entrevista con Redgol.

Antofagasta y Cobreloa esperan subir en la liguilla de Primera B

El favorito para ganar la liguilla de Primera B

Paulo Garcés asegura que hay un candidato muy serio para el ascenso: Antofagasta. Esto debido a que tienen a un experto como Luis Marcoleta en el banco, que tiene cuatro ascensos a Primera.

“Le tengo mucha fe a un especialista en esta división como Marcoleta con Antofagasta. Lo tomó peleando el descenso con nosotros (San Felipe), estaba abajo, se metió a la liguilla y ojo con el profe que conoce bien la división. Sabe jugar estas liguillas”, indica.

Luego asegura que hay que tener cuidad con Cobreloa. “Viene con buen planteamiento hace rato, y juega con Wanderers que no viene tan bien, aunque es un grande”.

Finalmente pide no olvidar a Copiapó, que ya está en semis. “Está a la espera, en el último partido nadie sabe lo que le pasó, le planteó bien la U. de Conce ese encuentro para ganarle el título”, sostiene.

“Va a estar linda ver la liguilla. En cada ida y vuelta estará lleno el estadio, será lindo para los espectadores y solamente esperar que se porte bien la gente, que sea un espectáculo para todos”, estableció.