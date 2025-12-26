Es tendencia:
Primera B

El que vuelve a U. Española hace lo que quiere: Emiliano Vecchio firma su contrato ¡en la playa!

El argentino de 37 años tendrá la misión de liderar a los Hispanos en la Primera B.

Por César Vásquez

Emiliano Vecchio tendrá su tercer ciclo en Unión Española.
© PhotosportEmiliano Vecchio tendrá su tercer ciclo en Unión Española.

Emiliano Vecchio y los hinchas de Unión Española están felices. El argentino regresa a Santa Laura para devolver al club a Primera División, por lo que no tuvo problemas en firmar su contrato en un particular lugar.

El “10” arribó por primera vez a los Hispanos en 2012 y rápidamente se metió en los corazones de los fanáticos. Luego de partir a Colo Colo, siempre juró volver y cumplió con su palabra en el 2024, cuando regresó al club. El destino quiso que otra vez partiera, pero también, que otra vez retornara.

La firma del contrato de Emiliano Vecchio

Unión Española vivió uno de los peores momentos de su historia y perdieron la categoría por segunda vez. En el 2026 tendrán que disputar la Primera B, torneo siempre complejo ante la gran cantidad de clubes que luchan por el ascenso.

En Independencia saben que no será fácil el regreso a la máxima categoría, por lo cual decidieron hacer realidad el deseo de los hinchas y oficializaron el regreso de Emiliano Vecchio al equipo. El argentino de 37 años está llamado a liderar al plantel.

Luego de ser anunciada su llegada en Navidad, ahora sale a la luz una particularidad sobre su fichaje. Vecchio está de vacaciones en Brasil con su pareja, pero como el llamado de Unión Española no podía esperar, el volante firmó su contrato en la playa.

Sí, tal como lee. En traje baño, a torso desnudo, Emiliano Vecchio selló su regreso al club de sus amores. Así lo mostró su pareja Virginia Tissera, quien subió el registro a redes sociales. Incluso, en una de sus historias contó que el “10” ya le estaba enseñando canciones de su nuevo equipo.

Vecchio cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol, pasando por clubes como Rosario Central, Corinthians, Colo Colo, Santos o Racing Club, pero en Unión Española encontró su lugar en el mundo y en 2026 tendrá la difícil misión de encabezar la operación retorno.

