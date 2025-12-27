Es tendencia:
Fútbol argentino

Dirigió en Chile y ahora quiere seguir haciendo historia en Argentina por tres años más

El técnico es furor en Argentina, debido a su buen desempeño en el cargo. Tuvo una historia corta con Chile, pero le fue bien.

Por Jose Arias

El abrazo en el duelo entre Colo Colo y Racing.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl abrazo en el duelo entre Colo Colo y Racing.

En estos últimos tiempos, Palestino ha sido uno de los equipos chilenos que ha mostrado buenos rendimientos a nivel internacional. Este equipo logró quedar en el cuarto lugar de la Primera División, en 2022.

El que estaba al mando del cuadro árabe en ese momento era Gustavo Costas, DT que supo dar el salto, luego a la Selección de Bolivia. Sin embargo, la gloria la consiguió en su propio país.

Su llegada a Racing de Avellaneda fue una gran novedad. Y no se equivocaban en confiar en el que fuese criado, precisamente, en los campos del Cilindro. Costas hizo historia en la Academia.

Vuelve a hacer historia

Argentina, tal como Chile, no suele ser un lugar en el que los técnicos tengan contratos largos. Es por eso que llama la atención lo que pasó con Gustavo Costas en Racing de Avellaneda.

Es que el club de Avellaneda decidió renovar el contrato de Gustavo Costas, quien estará en el Cilindro hasta 2028. La Academia lo anunció con felicidad a través de sus redes sociales.

¿Cómo han sido los números de Gustavo Costas en Racing?

Gustavo Costas ha dirigido 188 partidos en Racing de Avellaneda. Ha dirigido al club en tres distintos períodos (99-2000; 2007; y desde el 2024 hasta la actualidad). Ha ganado 86 duelos, empatado 37 y perdido 65.

