Vaya año para Colo Colo. El Cacique tuvo un 2025 del terror, pese a ser su Centenario. A nivel deportivo, las cosas no se dieron y, a nivel institucional, el despelote fue evidente.

¿Qué hacer para que el 2026 no venga de la misma manera? El plan es armar un equipo lo suficientemente capaz como para pelear el torneo local, la única instancia en la que Colo Colo dará cara.

Pero, si bien varios puestos comienzan a reforzarse conforme avanzan los días, hay algo que preocupa de sobremanera a Fernando Ortiz, DT albo. Y tiene que ver con un puesto que no fue dado como prioridad por el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

¿Qué hacer con la portería?

Claramente, el tema de la portería es a todas luces una preocupación. Pese a que Mosa no nombró aquel puesto como prioridad, los movimientos de Fernando Ortiz han sido más que claros.

Primero, el DT de Colo Colo buscó incesantemente contar con su ex pupilo, Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza de la Segunda División Española. Ante la imposibilidad rotunda, incluso se analizó un retorno de Brayan Cortés, pero ni la dirigencia, ni el propio portero nacional quieren que esté en Macul.

Ahora, el técnico de Colo Colo tendrá que insistir por un portero que le haga la competencia a Fernando De Paul, uno que era considerado como segundo con los guantes albos y que asoma como titular para 2026, si nada cambia. ¿Es momento de mirar el extranjero?

Fernando De Paul tiene buenas chances de ser el portero número uno de Colo Colo | Photosport

Los porteros que vuelven de préstamo

Además de Fernando De Paul y Eduardo Villanueva, Colo Colo tiene el regreso de los préstamos de Julio Fierro (Deportes Copiapó), Benjamín Morales (Deportes Limache) y Martín Ballesteros (Unión La Calera).

