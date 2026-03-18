Tras el éxito de su primera edición en 2025, el torneo de fútbol 3×3 Toma El Juego, impulsado por Nike, regresa este 2026 con una segunda versión que promete llevar el espíritu del fútbol de barrio a más rincones de Santiago. La iniciativa, que reúne equipos masculinos y femeninos, busca celebrar el talento joven y la cultura que nace en las canchas de barrio, transformando el juego en una experiencia deportiva y cultural abierta a la comunidad.

Este año, el torneo ampliará su alcance en la Región Metropolitana, con torneos sucediendo en comunas como Quilicura, Recoleta, La Cisterna, Puente Alto, Maipú, Santiago Centro, Las Condes y Peñalolén, consolidándose como una plataforma que conecta deporte, identidad y comunidad.

“Toma El Juego nació para relevar el valor del fútbol que se vive en el barrio y el talento que surge en esas canchas. Tras una gran primera edición en 2025, donde estuvimos presentes en tres comunas, este 2026 decidimos ampliar la participación a ocho comunas de la Región Metropolitana, para seguir acercando esta experiencia a más jóvenes y comunidades”, señala Benjamín de la Barra, Brand Manager de Fútbol Equinox, distribuidor oficial de Nike en Chile.

El torneo comenzará el 21 de marzo, con dos jornadas inaugurales: durante la mañana en Quilicura y en la tarde se traslada a Recoleta. A lo largo de las distintas fechas, se espera reunir a más de 200 equipos masculinos y femeninos, integrados por jóvenes entre 15 y 18 años, quienes competirán representando a sus barrios en este campeonato de formato 3×3.

Los partidos serán en formato 3×3.

El evento final del año pasado contó con la presencia de destacadas figuras del fútbol nacional, entre ellas, referentes de la Generación Dorada como Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes se sumaron jóvenes figuras del fútbol chileno como Lucas Assadi, Daniel González, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

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Las inscripciones son gratuitas y ya se encuentran disponibles en nike.cl/toma, para todos los equipos que quieran ser parte de esta experiencia que mezcla competencia, cultura urbana y comunidad.

El torneo culminará el 8 de mayo con una gran final en una locación sorpresa de Santiago, que será revelada próximamente. Allí se enfrentarán los mejores equipos del campeonato, y los ganadores, tanto en la categoría masculina como femenina, se llevarán un premio sorpresa que se anunciará durante la gran final.