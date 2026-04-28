El presente del chileno Lucas Cepeda en el Elche, donde alterna partidos en los que es titular con otros que vienen desde la banca e incluso sin siquiera entrar a la cancha. Una irregularidad que preocupa nada menos que a un campeón del mundo.

Hablamos de Marcelo Trobbiani, ganador del Mundial de México 1986 con Argentina, que actualmente está radicado en esta ciudad española y atendió el llamado de RedGol para hablar del momento que vive el porteño en su primer semestre en Europa.

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El reclamo de campeón del mundo a Elche por Cepeda

“Está entrando bien este chico. Jugó bien, marcó un gol y bueno, el otro día entró de titular creo, porque yo lo vi el partido todo. Jugó bien el primer tiempo el Elche, después 2-1 los últimos 20 contra el Barcelona, y sacó un triunfo importante para mantenerse”, expresó el otrora ídolo de Cobreloa.

Cuando le preguntan Trobbiani por qué, a su juicio, Cepeda no es inamovible en Elche, responde que “no sé por qué no lo ponen todavía de titular, porque cuando entra lo hace bien. Él está bien”, para luego elogiar el desempeño en cancha del chileno.

“Aparte las ganas, la personalidad, no tiene miedo a encarar, a jugársela, ¿viste? Eso es fundamental acá. Hay muchos uno contra uno acá en el fútbol de Europa y él lo hace bien eso“, puntualiza el campeón del mundo en México 1986.

Para cerrar, el ex loíno insiste sobre Cepeda que “yo creo que está bien. Lo que pasa que le ganaron al Atlético de Madrid, ahí también entró la otra semana, y ayer (domingo) ganaron en Oviedo, así que está bien, está encaminado y ojalá que bueno, le den la oportunidad de titular“.

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Lucas Cepeda suma su primer semestre con Elche (Getty Images)

Los números del porteño en España

Con la camiseta del Elche, con quien tiene contrato hasta junio del 2030, Lucas Cepeda registra 380 minutos en ocho encuentros, cuatro de ellos como titular. Suma un gol y una tarjeta amarilla.

En síntesis

Marcelo Trobbiani destacó el encarador “uno contra uno” y la personalidad de Lucas Cepeda en el fútbol europeo.

destacó el encarador “uno contra uno” y la personalidad de en el fútbol europeo. El campeón del mundo cuestionó por qué el chileno no es titular fijo en el Elche.

Cepeda registra un gol en 380 minutos con un contrato vigente hasta el año 2030.

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