Lo ocurrido este miércoles en el estadio Municipal de La Cisterna es insólito y nunca antes visto. Palestino enfrenta a Gremio, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana, y el arquero de los árabes, Sebastián Pérez, estuvo monumental…

A los 9′ el árbitro ecuatoriano, Guillermo Guerrero, cobró un penalcito a favor de Gremio, por un forcejeo y tirón de camiseta que no le sancionan a nadie. Pese a los reclamos del Tino ni se molestó en ir al monitor del VAR.

En los 11′ Carlos Vinicius se puso frente al balón y su penal fue desviado por el Zanahoria Pérez hacia su costado izquierdo, con ayuda del palo para evitar el gol de los brasileños.

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Le repiten dos veces el mismo penal a Palestino: tres atajadas del Zanahoria

Mientras el arquero y Palestino celebraban el juez lanzó el balde de agua fría: el VAR le comunicó que el penal se debía repetir por el adelantamiento de Pérez. En los 13′ el mismo Vinicius volvió a rematar y su tiro central a media altura fue manoteado nuevamente por el Zanahoria para salir despejado por el palo.

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Palestino celebraba otra vez, pero nuevamente el árbitro hizo repetir el penal porque el arquero de los nacionales tenía ambos pies fuera de la línea al momento del disparo.

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En los 16′, y por tercera vez, Carlos Vinicius remató desde los doce pasos y su potente disparo hacia su derecha fue rechazo por Zanahoria Pérez con el pie…

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Con tres atajadas en el mismo penal, Zanahoria Pérez mantuvo en cero su pórtico de forma inédita. En la misma transmisión nacional de DSports festejaron la “Justicia Divina”.

Resumen:

-El arquero Sebastián Pérez atajó tres veces consecutivas el mismo penal en el duelo contra Gremio.

-El árbitro Guillermo Guerrero ordenó repetir los lanzamientos ejecutados por el brasileño Carlos Vinicius.

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-Las atajadas ocurrieron entre los minutos 11′, 13′ y 16′ del partido en el estadio de La Cisterna.