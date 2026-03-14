En 2025, Sebastián Pérez tomó la decisión de irse de Universidad Católica para buscar minutos en otro lado. El arquero se aburrió de lo que estaba viviendo en los Cruzados y optó por partir, aunque dejando muchas dudas sobre lo que en verdad pasó.

El guardameta firmó su regreso a Palestino y terminó siendo una de las grandes figuras de la última temporada. Su revancha en el fútbol chileno le permitió dar vuelta la página y, después de mucho, contar la firme sobre su salida de la UC.

Y esto, más allá de la necesidad de sumar minutos, tuvo que ver con la competencia en el arco. En ese entonces, el club le avisó que perdería su lugar para darle rodaje a su proyecto en ese puesto: Thomas Gillier.

Sebastián Pérez y las razones por las que se fue de Universidad Católica

La salida de Sebastián Pérez de Universidad Católica por fin terminó con el gran misterio. Zanahoria decidió sacar la voz y contar el verdadero motivo por el que terminó dejando la precordillera.

Sebastián Pérez optó por irse de Universidad Católica porque lo iban a cortar. Foto: Photosport.

“Por diferentes motivos. Yo buscaba continuidad, me quedaba un año más de contrato y se me dijo que no iba a tener los minutos que deseada porque estaba Thomas Gillier, al que le querían dar rodaje“, destapó en conversación con De fútbol se habla así de DSports.

Publicidad

Publicidad

Fue esto lo que motivó a Sebastián Pérez a armar sus maletas para irse de Universidad Católica. “No quería estar afuera otro año sin jugar o alternando. El arquero se hace jugando y, más allá de la edad, es positivo tener regularidad. Era lo que yo buscaba”.

ver también U Católica lamenta gravísima lesión: Tomas Asta-Buruaga se corta el ligamento cruzado

Tras ello, el portero agradeció que los Árabes lo fueran a buscar. “Palestino me abrió las puertas. El 2025 fue muy positivo a nivel grupal y personal, la fase de grupos la hicimos de buena manera y en el campeonato nos faltó un poquito para estar más arriba en la tabla”.

La decisión de la UC terminó dando un giro luego de que, a las semanas, el canterano recibiera una oferta desde el Bologna de Italia. Desde entonces, está a préstamo en el Montreal de la MLS, donde ya ha dado que hablar con su rendimiento.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Pérez hoy disfruta de su titularidad en Palestino, algo que en Universidad Católica no tendría. Zanahoria se olvida de los Cruzados y sólo piensa en seguir compitiendo junto a los Árabes.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Pérez en Universidad Católica?

Sebastián Pérez se fue de Universidad Católica después de disputar un total de 68 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 21 ocasiones y recibió 91 goles en los 6.070 minutos que estuvo bajo los tres palos.

ver también Garnero avisa en la UC por encontrón de Palavecino y Montes: “Tenemos que ser mucho más inteligentes”

En resumen, Sebastián Pérez y Universidad Católica…

El factor Thomas Gillier: Pérez confesó que la razón principal de su salida no fue solo una decisión personal, sino una postura institucional. La dirigencia de la UC le comunicó que no tendría los minutos deseados porque el club priorizaría darle rodaje al proyecto juvenil de Thomas Gillier , quien en ese momento era la gran apuesta para el arco cruzado.

Pérez confesó que la razón principal de su salida no fue solo una decisión personal, sino una postura institucional. La dirigencia de la UC le comunicó que no tendría los minutos deseados porque el club priorizaría darle rodaje al proyecto juvenil de , quien en ese momento era la gran apuesta para el arco cruzado. Prioridad a la regularidad: Ante el escenario de quedar relegado al banco o alternar posiciones, el portero de 35 años optó por partir. Según sus palabras, “el arquero se hace jugando” y no estaba dispuesto a pasar otra temporada sin la continuidad necesaria, independientemente de su experiencia.

Ante el escenario de quedar relegado al banco o alternar posiciones, el portero de 35 años optó por partir. Según sus palabras, “el arquero se hace jugando” y no estaba dispuesto a pasar otra temporada sin la continuidad necesaria, independientemente de su experiencia. Revancha en Palestino y el giro de la historia: Tras su salida, Pérez se consolidó como figura en Palestino durante 2025. Curiosamente, la apuesta de la UC por Gillier terminó pronto, ya que el juvenil partió al Bologna de Italia y actualmente brilla en el Montreal de la MLS, mientras el “Zanahoria” disfruta de la titularidad indiscutida en el cuadro árabe.

Publicidad