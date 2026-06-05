Ojo con la transmisión: ¿A qué hora y dónde ver O’Higgins vs Palestino por Copa de la Liga?

Los celestes esperan rival en semifinales, en un partido que tendrá un cambio importante en cuanto a su transmisión.

O’Higgins de Rancagua cerrará su exitoso ciclo en Copa de la Liga en casa, cuando enfrente a Palestino. Los celestes son el equipo clasificado a semifinales antes de la última fecha, por lo cual alinearían un equipo mixto.

Con 11 unidades en la cima del Grupo C, los hombres de Lucas Bovaglio esperan rival rumbo a hacerse del trofeo. Por su parte, Palestino tiene cinco puntos y es tercero, tras Limache que tiene seis (cierra Everton, con cuatro).

Para los hinchas celestes y árabes que quieran ver a sus equipos habrá solo una forma de seguir el encuentro. Según avisan desde TNT Sports, el partido en Rancagua no estará disponible para verse por TV.

¿A qué hora y dónde ver O’Higgins vs Palestino en Copa de la Liga?

El partido de Copa de la Liga entre O’Higgins y Palestino se podrá ver solo por streaming por la app TNT Sports en HBO Max, por lo que no estará disponible para la televisión.

O’Higgins ya está listo en semis /Photosport

El duelo se jugará este domingo 7 de mayo, a las 18.00 horas, en el estadio Codelco El Teniente. Los celestes llegan ya clasificados al encuentro y el DT Lucas Bovaglio buscará dosificar tras el agitado calendario 2026.

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El partido será la tercera vez en que choquen ambos equipos este año. Por Liga de Primera fue Palestino quien ganó por 4-2, con el Capo presentando un equipo totalmente mixto.

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En cuanto al enfrentamiento por Copa de la Liga, O’Higgins pegó de vuelta en La Cisterna y ganó por 3-1. Ese duelo estuvo marcado por dos golazos de cabeza del artillero Arnaldo Castillo.

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