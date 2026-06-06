El Mortero dice que los malos resultados que ha obtenido el equipo nacional con el experto en métricas lo perjudica de cara al futuro.

Como era de esperar, Portugal le dio un toque a la selección chilena, que tiene que agradecer tras perder por apenas 2-1 en un amistoso internacional jugado en Lisboa.

Los lusos dominaron de principio a fin el encuentro, el cual no se resolvió por un resultado más amplio debido a la extraordinaria presentación del arquero de la Roja, Lawrence Vigouroux.

La derrotas se están transformando en una tradición bajo el mandato interino del entrenador Nicolás Córdova, es por ello que hay voces que piden que de una vez por todas llegue un DT definitivo a la banca nacional.

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Mortero Aravena dice que los resultados no acompañan a Nicolás Córdova

Para analizar el partido en RedGol llamamos a uno de los mayores goleadores de la selección chilena, Jorge Aravena, quien sin dudarlo criticó el proceso que está llevando a cabo Córdova.

El Mortero considera que el interinato del ex estratega de Palestino no es bueno, lo que se puede graficar con los resultados que ha obtenido, con dos derrotas seguidas en los últimos amistosos.

“Lo que pasa con Nicolás es que desgraciadamente los resultados no lo han acompañado. Entonces, como eso es muy importante, demerita mucho el trabajo que ha realizado en estos últimos meses”, dijo el entrenador.

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Portugal venció a Chile en Lisboa. Photo: Zed Jameson/Photosport

“Chile viene saliendo de un proceso muy bueno que nos tuvo durante varios años en los lugares estelares del concierto sudamericano, pero de un tiempo a esta parte, la verdad que hemos perdido todo aquello y hay que buscar una identidad, hay que buscar jugadores que nos permitan ilusionarnos”, agregó.

El próximo partido de la selección chilena será este martes, cuando se mida ante la República Democrática del Congo en Francia.

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En síntesis

La selección chilena perdió 2-1 ante Portugal en un partido amistoso jugado en Lisboa.

perdió 2-1 ante Portugal en un partido amistoso jugado en Lisboa. El exfutbolista Jorge Aravena criticó los resultados del proceso interino del entrenador Nicolás Córdova.

criticó los resultados del proceso interino del entrenador Nicolás Córdova. Chile jugará su próximo partido ante República Democrática del Congo este martes en Francia.