El entrenador de la selección chilena analizó lo que fue la derrota ante el combinado. “Hubo puntos altos en el equipo y es importante que sigan creciendo”, declaró.

La selección chilena volvió a dar un espectáculo bastante discreto al caer por 2-1 ante Portugal en el Estadio Nacional do Jamor. Pese a lo corto que se ve el marcador, lo cierto es que el equipo de todos fue ampliamente superado por un elenco que es uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026.

Sin embargo y lejos de ser alarmista, Nicolás Córdova optó por ver el vaso medio lleno tras esta derrota de la Roja. Para el DT hubo varios puntos altos para rescatar, sobre todo por el poderío del rival que estaba en frente.

El entrenador del equipo de todos afirmó tras el partido que “sin duda que hoy hemos enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo. El privilegio que me da el cargo de poder ver cómo controlan, cómo se giran, la velocidad de los pases. Es un nivel de lo más alto en el mundo, por algo sus jugadores están en los clubes que están”.

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“Sabíamos que el primer tiempo iba a pasar eso, preparamos estar muy juntos, defensa baja y algo que no hicimos bien el primer tiempo era jugar un poco más largo con Gonzalo (Tapia) y ‘Maxi’ (Gutiérrez). Tuvimos un par de chances de robar y hacerlos correr para atrás”, agregó.

Córdova ve el vaso medio lleno tras nueva derrota de la selección chilena

Sobre el trámite del compromiso, el DT detalló que “con las expulsiones el partido cambió, se generaron espacios por defecto y el segundo tiempo nos permitió tener más el balón, generar acciones más colectivas, estar cerca del área de ellos. Hacer presiones más sostenidas”.

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“Portugal tiene un equipo de nivel y debería ser candidato estar entre al menos los cuatro primeros del mundial. Para nosotros este partido es un tesoro. Hubo puntos altos en el equipo y es importante que sigan creciendo, siempre con el foco de formar jugadores y clasificar para 2030”, añadió.

Para cerrar, Córdova aseguró que “se hizo un partido, sobre todo en el primer tiempo, muy ordenado. Dejamos pocos espacios, ellos partieron muy rápido, muy fuerte los primeros minutos, después contrarrestamos mejor. Nos costó presionarlos, pero si hay algo que tengo que rescatar es cómo se sostuvo el partido”.

La selección chilena fue ampliamente superada por Portugal en este amistoso internacional. | Foto: Photosport.

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“Lo podríamos haber hecho un poquito mejor antes del 1-0, nos abrimos cuando no debíamos. El equipo luchó hasta el final y se teníamos cinco minutos más a lo mejor pasaba otra cosa. Fue un partido correcto para el contexto que se nos presentó”, concluyó.

El próximo partido de la selección chilena

El equipo de todos volverá a la acción ante RD Congo este martes 9 de junio las 14:00 (hora de Chile) en el Stade de la Source en Orleans, Francia.

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En síntesis

Chile perdió 2-1 contra Portugal en un partido amistoso jugado en el Estadio Nacional do Jamor.

contra Portugal en un partido amistoso jugado en el Estadio Nacional do Jamor. Nicolás Córdova , el director técnico de la selección chilena, tuvo una visión positiva del desempeño de su equipo a pesar de la derrota.

, el director técnico de la selección chilena, tuvo una visión positiva del desempeño de su equipo a pesar de la derrota. El DT chileno valoró el partido como un “tesoro” para su equipo, resaltando la importancia de la experiencia para el crecimiento de los jugadores con miras a la clasificación para el Mundial de 2030.

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