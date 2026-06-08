El representante del jugador paraguayo asegura que la idea es que parta al Juárez, previo a ser comprado por la U.

Universidad de Chile se prepara para la ventana del mercado de fichajes, donde hay un jugador que ya mira la puerta de salida del Centro Deportivo Azul, por una venta al fútbol de México.

Se trata de Lucas Romero, quien viene de marcar su primer gol con la camiseta de los azules, quien tiene un real interesado en el Juárez de México que quieren comprar su pase.

El tema que el paraguayo está a préstamo en la U, quienes tiene prioridad para que la compra de su pase, por lo que se habla para hacer la pasada: compran los azules y venden de inmediato.

Lucas Romero tiene opciones de partir a México y Brasil. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La U compra y lo vende de inmediato

Una triangulación rápida se está armando con Lucas Romero en Universidad de Chile, donde desde Paraguay adelantan que está todo encaminado para que salte al fútbol de México.

“Todavía estamos hablando, hay en México y otros dos clubes, pero la verdad tenemos que ver con la U, que tiene la opción de compra, que va a comprar y luego vender”, reveló Regis Marques en Fútbol a loa grande de radio Monumental de Paraguay.

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El representante brasileño marcó el camino de lo que puede venir para el volante, con los azules viendo una estrategia rápida para venderlo: “Es una compra definitiva”.

“Sí, la verdad que la U va ejercer la opción de compra que tiene con Recoleta y después vender a Lucas, si llega la propuesta que estamos cerca de que salga todo”, detalló.

Lucas Romero podría despedirse de la U en julio. Foto: U de Chile.

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Lucas Romero está contento en la U

El polémico representante también habló del presente de Lucas Romero en Universidad de Chile, donde marcó su primer gol ante Audax Italiano por la Copa de la Liga.

Más allá de no jugar los minutos necesarios, está a gusto en el país, pero abierto a escuchar propuestas si llega algo interesante que le conviene a los equipos interesados.

“Lucas está contento en la U, más allá del último partido, pero si llega un propuesta mejor será importante una salida del jugador”, profundizó.

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Revisa las declaraciones del representante de Lucas Romero: