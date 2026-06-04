El paraguayo no irá a la cita planetaria por la falta de minutos en el Bulla. Ahora aparece un equipo interesado en llevárselo.

Lucas Romero vive un momento muy doloroso para su carrera. Por esto, sabe que debe hacer cambios y esto sería salir de Universidad de Chile. Ya hay un importante interesado.

Romero llegó al Romántico Viajero con el cartel de seleccionado paraguayo que buscaba su pasaje a la Copa del Mundo. Sin embargo, los pocos minutos que tuvo con Francisco Meneghini y Fernando Gago, hicieron que Gustavo Alfaro lo bajara del avión.

La salida de Romero

Se esperaba que Lucas Romero fuera una de las figuras de Universidad de Chile de esta temporada, pero esto ha estado muy lejos de la realidad. De hecho, el juvenil Lucas Barrera ha tenido más minutos que el paraguayo, lo que demuestra que está relegadísimo en el plantel.

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Con la pena de haber quedado fuera de la Copa del Mundo y al ver que no cuenta mucho para Fernando Gago, no es extraño pensar en una salida para Romero. Es ahí donde aparece un club con la intención de quedarse con sus servicios.

El periodista paraguayo Andrés Rolón explicó que Romero podría tener una posible partida al fútbol mexicano, donde FC Juárez es el principal interesado en quedarse con los servicios del volante de 23 años. Al parecer, no seguirá en el CDA.

Desde su llegada a Universidad de Chile, Lucas Romero solo ha jugado 5 partidos, sumando en total 276 minutos. Muy poco para lo que se esperaba y considerando que utiliza cupo de extranjero, tal vez al club tampoco le caería mal su adiós.

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Romero perdió su lugar en Paraguay debido a su mal presente en la U. Imagen: Archivo

El volante paraguayo llegó al Romántico Viajero a préstamo desde Recoleta de su país. Su contrato dura hasta diciembre de 2026 y es muy complejo que desde el Bulla vayan a comprar su pase ante la nula participación que ha tenido en el terreno de juego.