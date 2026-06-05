Suspenden partido del ascenso por brote gripal: hay jugadores contagiados

El hecho se registró en la Tercera división y afectó el encuentro entre Tricolor de Paine y CEFF Copiapó programado para este sábado 6 de junio.

Las bajas temperaturas y la llegada del invierno desatan los virus gripales en Chile. Por lo mismo, ni el fútbol nacional está ajeno a los resfriados que se hacen virales en esta temporada del año. A tal punto que ya hay un partido suspendido por dicha condición.

Esto fue reportado durante la jornada de este viernes y afecta a la Tercera División del país. La fecha 9 del ascenso tenía entre sus partidos destacados el encuentro entre Tricolor de Paine y CEFF Copiapó.

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El cuadro de la capital tiene cinco unidades y se ubica 13°, mientras que los del norte van 10° con nueve unidades. Por lo que un triunfo los podía acercar a la parte alta de la zona que lidera Provincial Talagante con 20 puntos.

Partido suspendido por brote gripal: nueve jugadores contagiados

El tema es que el encuentro programado para este 6 de junio en el Estadio Tricolor de Paine fue suspendido por un brote gripal que afecta a Tricolor de Paine. Lo que hizo revivir los fantasmas que generó el Covid-19.

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“Esto afecta a gran parte de nuestro plantel, situación que nos obliga a priorizar la salud, bienestar y recuperación de nuestros jugadores y miembros del cuerpo técnico”, detalla el comunicado publicado este viernes.

“Agradecemos la comprensión, el apoyo y el constate respaldo que recibimos de nuestra comunidad. La reprogramación del encuentro será comunicada oportunamente”, detallaron.

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Para evitar cualquier tipo de brote, tal como ocurrió en pandemia, se decidió por bajarle el telón al partido. Ahora el duelo sería invertido en la localía y su reprogramación quedaría para el 23 de junio en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Lo que fue confirmado por CEFF Copiapó que publicó la resolución de la ANFA.

En resumen:

El partido entre Tricolor de Paine y CEFF Copiapó fue suspendido por brote gripal.

El encuentro originalmente programado para el 6 de junio sufrió una reprogramación oficial.

La ANFA postergó el compromiso de Tercera División para el próximo 23 de junio.