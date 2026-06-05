Experimentado meta se puso la camiseta de establecimiento educacional, el cual está en duda su funcionamiento por deudas anteriores.

Nacido y recordado en un Superclásico jugando por Colo Colo, el nombre de Raúl Olivares hoy pega fuerte en la región de Valparaíso. Desde ahí el meta hizo un llamado a las autoridades políticas del país, en materia de educación.

Posteando un video, el hombre de Wanderers habló del caso del colegio María Auxiliadora, de Viña del Mar. El golero afirma que el establecimiento está “pasando un momento muy difícil por deudas de administraciones anteriores”.

“El tema es quién paga los platos rotos, como siempre las personas que no tienen nada que ver: alumnos y trabajadores”, lanzó de entrada. Ahí solicitó ayuda públicamente al ministerio de Educación y el Gobierno de José Antonio Kast.

Raúl Olivares y el panorama del colegio viñamarino

El portero Raúl Olivares se puso la camiseta con el colegio María Auxiliadora, de Viña del Mar. Las deudas tienen al establecimiento con peligro de ser cerrado en los próximos meses, por lo que el jugador emplazó a las autoridades.

Olivares dio a conocer el caso del recinto educacional.

“Hacemos un llamado de atención al Mineduc para que tomen cartas en el asunto. Son 600 alumnos que quedaran sin educación en estas fechas”, explicó el Araña, como es apodado.

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Olivares no se quedó ahí y no solo empatizó con los alumnos. El meta nacido en Colo Colo dijo que “no es nada fácil para los trabajadores del establecimiento y sus años de servicio.

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“Los contratos son por un año y quedar sin trabajo en esta fecha es un problema es muy grande. Esperemos este llamado sea escuchado y se tomen cartas en el asunto”, cerró.

El video con destino al Mineduc: