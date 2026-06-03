La Ministra del Deporte aclaró los dichos del Presidente sobre la posible construcción de un estadio para el "Romántico Viajero".

El Presidente José Antonio Kast anunció durante su Cuenta Pública la instauración de una mesa de trabajo para impulsar la construcción de recintos deportivos, lo que se tomó como un guiño al sueño de un estadio para la Universidad de Chile.

“El objetivo es contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener un espacio propio para desarrollar sus actividades”, fueron las palabras del Mandatario, las cuales debió explicar la Ministra de Deportes, Natalia Duco.

“La mesa de infraestructura y el plan de infraestructura que anunció el Presidente no es un traje a la medida para la Universidad de Chile“, aseguró la secretaria de Estado quien explicó en detalle de qué se trata esta iniciativa gubernamental.

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Duco aclara dichos del Presidente por estadio de la U

“Es un proyecto nacional con foco regional, de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes“, expresó la Ministra de Deportes sobre la promesa de la máxima autoridad del país.

En esa línea, Duco señala que “el llamado que hago al club Universidad de Chile, como a todos los clubes deportivos que tengan interés en que nosotros, como Ministerio del Deporte, nos podamos colaborar en generar recursos público-privado para avanzar en infraestructura”.

“Si el club Universidad de Chile nos solicita una reunión, nosotros se la vamos a dar, como a cualquier otro club, y sobre todo en los otros deportes que merecen más atención que el fútbol”, finalizó la funcionaria de Gobierno para cerrar el tema.

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En síntesis