Colo Colo deberá pagar más de 100 millones de pesos a Cobreloa por una antigua disputa entre ambos clubes relacionada con los derechos por Ignacio Jara.

Cobreloa anunció malas noticias para Colo Colo: desde Calama informaron que el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP falló a favor de los loínos en su demanda contra el Cacique, que deberá pagar una suma no despreciable a los naranjas.

Para poner en contexto, Cobreloa demandó a Colo Colo por un monto que asciende a 150 mil dólares (más de 134 millones de pesos), correspondiente a los derechos formativos de Ignacio Jara.

“Club de Deportes Cobreloa informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general que el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP ha dictado sentencia definitiva en la causa iniciada por nuestra institución respecto a los derechos económicos derivados de la transferencia del jugador Ignacio Jara“, parte el comunicado de los naranjas.

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Ignacio Jara, la disputa entre Colo Colo y Cobreloa

Agrega que “la resolución acogió la posición jurídica sostenida por Cobreloa durante todo el proceso, reconociendo los derechos reclamados por nuestra institución y condenando a Blanco y Negro SA, concesionaria de Colo Colo, al pago de las sumas demandadas por el club, reafirmando de esta forma la importancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales que regulan la actividad del fútbol profesional chileno”.

Colo Colo deberá pagar más de 134 millones de pesos a Cobreloa por una larga disputa relacionada a Ignacio Jara.

“Cobreloa continuará realizando todas las gestiones que correspondan para procurar el íntegro cumplimento de la resolución dictada, ejerciendo oportunamente los derechos que le asisten y actuando siempre dentro del marco normativo vigente y con pleno respeto por las instituciones que regulan nuestro fútbol”, complementan.

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El texto sentencia que “asimismo, valoramos el trabajo desarrollado por los equipos profesionales que participaron en este proceso, cuyo compromiso y rigurosidad permitieron representar adecuadamente la posición de Cobreloa durante todas las etapas de la causa. La defensa responsable del patrimonio del club seguirá siendo una prioridad permanente, en beneficio de sus socios, hinchas y del desarrollo futuro de nuestra institución”.

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Ignacio Jara llegó a Colo Colo el 2020 proveniente del Goiás de Brasil, donde estuvo a préstamo desde los calameños. En los albos permaneció hasta 2024, aunque en ese período estuvo cedido en Unión Española, Cobreloa y Coquimbo Unido.

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Resumen:

-150 mil dólares debe pagar Colo Colo a Cobreloa por derechos formativos.

-Ignacio Jara es el jugador que originó la demanda ganada por Cobreloa.

-Blanco y Negro fue condenado por el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP.