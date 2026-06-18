México vs Corea del Sur: dónde ver en vivo, minuto a minuto y transmisión online por el Mundial 2026

Uno de los anfitriones de la Copa del Mundo se mide ante el elenco asiático, buscando un lugar en la siguiente ronda.

El primer clasificado a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 puede producirse este jueves, porque México y Corea del Sur se miden en un duelo clave por el Grupo A.

En el duelo previo de la zona, República Checa se farreó la victoria ante Sudáfrica y se produjo un 1-1, por lo que si mexicanos o coreanos ganan en su partido, acceden a la ronda de los 16° de final.

En el estreno los locales se impusieron por 2-0 a los sudafricanos, mientras que los coreanos ganaron por 2-1 a los checos, por lo que llegan con la moral en alta a su encuentro.

El partido entre México y Corea del Sur se podrá ver en exclusiva por DSports en Chile, por ende, te invitamos a seguir nuestro minuto a minuto.

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Minuto a minuto: México vs Corea del Sur en el Mundial 2026