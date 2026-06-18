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Mundial 2026

México vs Corea del Sur: dónde ver en vivo, minuto a minuto y transmisión online por el Mundial 2026

Uno de los anfitriones de la Copa del Mundo se mide ante el elenco asiático, buscando un lugar en la siguiente ronda.

Por Carlos Silva Rojas

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México y Corea juegan en Guadalajara.
© GettyMéxico y Corea juegan en Guadalajara.

El primer clasificado a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 puede producirse este jueves, porque México y Corea del Sur se miden en un duelo clave por el Grupo A.

En el duelo previo de la zona, República Checa se farreó la victoria ante Sudáfrica y se produjo un 1-1, por lo que si mexicanos o coreanos ganan en su partido, acceden a la ronda de los 16° de final.

En el estreno los locales se impusieron por 2-0 a los sudafricanos, mientras que los coreanos ganaron por 2-1 a los checos, por lo que llegan con la moral en alta a su encuentro.

El partido entre México y Corea del Sur se podrá ver en exclusiva por DSports en Chile, por ende, te invitamos a seguir nuestro minuto a minuto.

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Minuto a minuto: México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

32' LA MÁS CLARA

La mejor jugada de los mexicanos. El cabezazo de Quiñones.

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29' ¿LES GUSTA?

Los hinchas mexicanos pifiaron en el momento del tiempo de hidratación. ¿Les gusta a ustedes?

El tiempo de hidratación del primer tiempo. Foto: Getty

El tiempo de hidratación del primer tiempo. Foto: Getty

25' DOMINA EL TRI

El equipo de Javier Aguirre es el dominador de las acciones. Los mexicanos poseen el 61% del dominio del balón en el partido que cierra la segunda fecha del Grupo A.

20' LLEGA MÉXICO

Julián Quiñones gana en lo alto tras un lindo centro de Alvarado y hace trabajar al arquero Kim. Avisa el dueño de casa.

16' SE SALVA MÉXICO

Son define con un globito y Álvarez salva a los locales cuando la pelota entraba. Si era gol, la jugada se revisaba en el VAR.

13' TREMENDO FANÁTICO

Fher de Maná, el hincha VIP de la selección mexicana.

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10' EL LOCAL PRESIONA

Ya está clara la manera en que se va a desarrollar el partido. México sale a atacar y los asiáticos buscarán hacer daño en la contra.

4' FALTA

Bajan a Romo en la mitad de la cancha y los mexicanos salen a presionar. Lee Kang-In se gana amarilla.

1' EMPIEZA EL PARTIDO

¡Yaaaaa se juega! México y Corea del Sur buscan la clasificación a los 16° de final del Mundial 2026.

SE VIENE

Jugadores al terreno de juego en Jalisco... Se viene el partido clave entre México y Corea del Sur.

SUSPENDIDO

México no puede contar con el defensor central César Montes, que está suspendido por una fecha tras su expulsión en los minutos finales contra Sudáfrica.

PAREJOS

La última vez que jugaron mexicanos y surcoreanos fue el 9 de septiembre de 2025, cuando empataron 2-2 en un amistoso.

MUCHO COLOR

Las hinchadas le ponen sabor al partido en Guadalajara.

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LLEGA LA AFICIÓN

Los hinchas mexicanos llegan en masa al estadio de Guadalajara para el duelo vital con los asiáticos.

Los fanáticos mexicanos apoyan al Tri. Foto: Getty

Los fanáticos mexicanos apoyan al Tri. Foto: Getty

LA TABLA

El ganador de México y Corea del Sur clasifica a la siguiente ronda.

Así marcha la tabla del Grupo A.

Así marcha la tabla del Grupo A.

EL ONCE COREANO

Los que sepan coreano van a poder entender esta alineación.

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FORMACIÓN MEXICANA

La formación de los aztecas para su segundo partido en el Mundial.

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¡BUENAS TARDES!

Hola fanáticas y fanáticos del Mundial, damos inicio al relato del partido entre México y Corea del Sur, por la segunda fecha del Grupo A.

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