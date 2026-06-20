España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo donde ambos equipos buscarán conseguir su primer triunfo en la cita planetaria.
La Roja está obligada a ganar para mejorar lo que mostró en el empate sin goles ante Cabo Verde, mientras que los saudíes intentarán aprovechar el impulso que les dejó el 1-1 frente a Uruguay para seguir sumando por la clasificación.
En Jugabet un triunfo de los hispanos paga 1.13 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 11.300. El empate paga 10.56 y la victoria de Arabia Saudita 23.50.
Vozinha fue la figura de Cabo Verde en el empate sin goles contra España – Getty
¿Dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita?
España se enfrenta a Arabia Saudita este domingo 21 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, por el Grupo H en fase de grupos.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo H del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Uruguay
- Arabia Saudita
- España
- Cabo Verde
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¿Quién ganará el partido por el Grupo H del Mundial 2026?
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En resumen…
- España vs. Arabia Saudita jugarán por el Grupo H este domingo 21 de junio.
- El partido comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
- CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.