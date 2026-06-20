España necesita ganar tras su mal arranque mundialero, mientras Arabia Saudita busca dar otro paso a la clasificación.

España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo donde ambos equipos buscarán conseguir su primer triunfo en la cita planetaria.

La Roja está obligada a ganar para mejorar lo que mostró en el empate sin goles ante Cabo Verde, mientras que los saudíes intentarán aprovechar el impulso que les dejó el 1-1 frente a Uruguay para seguir sumando por la clasificación.

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Vozinha fue la figura de Cabo Verde en el empate sin goles contra España – Getty

¿Dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita?

España se enfrenta a Arabia Saudita este domingo 21 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile , en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, por el Grupo H en fase de grupos.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Uruguay

Arabia Saudita

España

Cabo Verde

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En resumen…