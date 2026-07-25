El Toro Zampedri marcó dos goles contra La Serena, pero el empate 3-3 lo dejó muy molesto y ni siquiera logró responder a las preguntas de TNT Sports.

Universidad Católica enfrentó a La Serena por la fecha 16 de la Liga de Primera, en el inicio de la segunda rueda, y a poco del descanso parecía que la UC podía ganar por varios goles. Pero se complicó, los papayeros remontaron y sólo Fernando Zampedri pudo salvar el empate 3-3 en la última jugada.

Tras el duelo, el autor de dos de los tres goles casi no pudo contestar a las preguntas de la transmisión de TNT Sports. El Toro terminó furioso con el empate, especialmente por lo mostrado en el segundo tiempo.

Sobre su agónico gol de tiro libre respondió que “se entrena, pero estoy caliente por el partido, por la situación. La verdad es que hicimos un gran primer tiempo y demostramos una cosa totalmente distinta en el segundo“.

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Zampedri ni siquiera podía hablar del enojo

El delantero que corre con ventaja para ser el heptagoleador del fútbol chileno agregó que “no sé qué pasó. Bajamos el ritmo y la intensidad; no pudimos presionar. Habrá que mejorar mucho“.

Zampedri tras el 3-3 de la UC contra La Serena: caliente.

Por último, consultado por perder dos puntos que le permiten a Colo Colo alejarse aún más en la punta, Zampedri sentenció que “la verdad es que estoy muy caliente, es un partido muy difícil de analizar en caliente, lo que sí sé es que hicimos un segundo tiempo muy malo. Habrá que mirarlo, corregir y seguir trabajando“.

Con el empate la Católica se mantiene segunda con 27 puntos, pero puede ser alcanzada por Universidad de Chile, Coquimbo Unido y/o Palestino (24), Colo Colo se escapa arriba con 39 unidades.

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El próximo compromiso de la UC y Zampedri será el domingo 2 de agosto, como visita contra Deportes Concepción, también por la Liga de Primera.

Resumen:

-Fernando Zampedri anotó dos goles en el empate de Católica contra La Serena.

-Universidad Católica alcanzó los 27 puntos, escoltando al líder Colo Colo que suma 39.

-Deportes Concepción será el próximo rival de la UC el domingo 2 de agosto.