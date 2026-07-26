Tabla: Ñublense le gana a Palestino, a la lluvia y se mete bien arriba en la Liga de Primera

El cuadro de Chillán y la tienda árabe sufrieron las inclemencias del tiempo en el arranque de la segunda rueda.

La Liga de Primera volvió con todo y con un amiga poco querida. La lluvia marcó el partido clave entre Ñublense y Palestino, rivales directo en la pelea por clasificación a copas internacionales.

El terreno de juego aguantó como pudo en el estadio Nelson Oyarzún, donde se hizo fuerte el cuadro local, que pudo ganar por 2-0 y así trepar en la tabla de posiciones.

La apertura de la cuenta para los Diablos Rojos llegó en los 23 minutos mediante un golpe de cabeza de Sebastián Valencia. Cerró el marcador el joven Lucas Molina, con un brillante zurdazo a los 44′.

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Ñublense sube a un expectante tercer lugar en la Liga de Primera

En el segundo tiempo el cuadro de colonia intentó descontar y así meterse en el partido, sin embargo, Nicolá Pérez defendió bien su portería y el 2-0 se mantuvo hasta el final.

La victoria le permite a Ñublense subir hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, aunque muy lejos de los 39 del líder Colo Colo.

Lucas Molina marcó el segundo gol de Ñublense. Foto: Photosport

Palestino, en tanto, se estanca en la séptima posición con 24 puntos y pierde ante un rival directo en la lucha por clasificar a copas internacionales.

En la próxima fecha el cuadro rojo tiene que visitar a Deportes Limache, mientras que los árabes serán locales de Coquimbo Unido.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera