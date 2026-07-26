La llegada del arquero de Cabo Verde al cuadro albo es una realidad. Muchos no están de acuerdo con su contratación.

Un verdadero golpe mundial dio Colo Colo en el mercado de fichajes, puesto que confirmó el arribo del arquero Vozinha, quien se hizo famoso en la Copa del Mundo 2026.

El arquero de Cabo Verde, elegido por la FIFA como el mejor meta del certamen planetario, llega al cuadro albo para reforzar la portería de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera.

La contratación de Josimar Évora Dias no genera consenso, debido a sus 40 años y porque está acostumbrado a jugar en clubes menores, y no con la presión con la que vive Colo Colo en el día a día.

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Eddio Inostroza critica la contratación de Vozinha en Colo Colo

El fichaje de Vozinha en Colo Colo provoca dudas, debido a sus 40 años y porque llega a pelear el puesto con el joven Gabriel Maureira, quien se quedó con la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul.

Alguien que conoce muy bien al Cacique es Eddio Inostroza, ayudante de Mirko Jozic, quien le dijo a RedGol que no está del todo conforme con la contratación del africano.

“A ver, ahí va a haber un tema, se lo adelanto. El área física de Colo Colo va a tener que ver de qué manera trabaja y le exige a un jugador de 40 años“, dijo de entrada el Yeyo.

Vozinha es el nuevo arquero de Colo Colo. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Luego, complementó sobre lo mismo que “si bien es cierto ha rendido en un tope bastante alto, va a tener que venir a trabajar a otras manos. Sale de su nido y viene acá a trabajar, y vamos a ver cuáles van a ser las exigencias o lo que le van a pedir”.

“No lo pueden tratar como a un muchacho de 20 años, es imposible. Van a tener que adaptarse a él“, cerró Inostroza sobre el portero.

Vozinha llega este martes a Chile, para hacerse los exámenes médicos de rigor, ser presentado y empezar a entrenar oficialmente en Colo Colo.

En síntesis

Vozinha es el nuevo arquero de Colo Colo tras destacar en la Copa del Mundo 2026.

es el nuevo arquero de tras destacar en la Copa del Mundo 2026. El portero de Cabo Verde tiene 40 años y llega este martes a Chile.

tiene y llega este martes a Chile. Gabriel Maureira es el juvenil titular con quien competirá por el puesto en Colo Colo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera