Juvenal Olmos manda un tajante mensaje: la ANFP debe permitir que Vozinha juegue con su apodo en la camiseta de Colo Colo por el bien del fútbol chileno y planetario.

No cabe duda que el fútbol chileno está liderado por genios… pero como nadie es perfecto el fichaje de Vozinha en Colo Colo genera debate por un impedimento reglamentario con el que se recibirá a la reciente figura del Mundial 2026, defendiendo el arco de Cabo Verde.

Ya le pasó algo muy parecido a Charles Aránguiz en su regreso a Universidad de Chile, que no pudo inscribirse con su histórico 20, debiendo portar el 29 sobre la espalda hasta el final de la temporada. El reglamento se lo permitía al bicampeón de América y se le pidió un gesto al consejo de presidentes de la ANFP, quien le negó el dorsal.

Ahora habrá que esperar qué pasa con Vozinha, reconocido a nivel planetario por su apodo. El problema es que nadie lo relaciona con su nombre formal: Josimar Jose Évora Dias. Y por ahora debería vestir la camiseta identificado como Évora.

En conversación con RedGol, Juvenal Olmos manifestó que “a Vozinha lo conoce todo el mundo, pero por su nombre y apellido nadie. Yo creo que en algún momento el consejo de presidentes tiene que hacer gestos y estímulos para el torneo nacional, no todo puede ser sacar la plata“.

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Juvenal: los hinchas del mundo lo conocen por Vozinha

“Desde los clubes también deben haber ideas ingeniosas, y cambiar esa regla que la encuentro injusta. Y permitir no sólo a Vozinha, sino que a futuro poder poner el nombre por el que reconocen los hinchas al jugador. A todos les gustaría tener a jugadores de reconocimiento mundial“, agregó.

El reglamento del fútbol chileno no permitirá a Colo Colo ponerle Vozinha a la camiseta: Juvenal exige cambio por Josimar Jose Évora Dias y el bien del balompié criollo y planetario.

Por otro lado, y respecto al arribo del arquero africano, el ex DT de la selección chilena expuso que “creo que es una muy buena decisión, especialmente de Aníbal Mosa, porque en el último tiempo nuestro fútbol ha estado deprimido en cuanto a figuras y rostros. Me encantó ver a los niños que entrevistamos en TNT Sports durante el partido de Colo Colo, y festejaban el nombre de Vizinha“.

“No sé cuántos niños, jóvenes e hinchas de un club sabe o reconocen la trayectoria de un futbolista que viene llegando, pero ayer a Vozinha lo reconocían todos en el estadio Monumental. Me parece que es un buen arquero y servirá para hacer crecer a los arqueros más jóvenes de Colo Colo”, complementa.

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Olmos sentencia que “el técnico de Colo Colo necesita presencia y con Vozinha va a tenerla en el arco. Y Vozinha no tiene tanto futuro, pero sí tendrá presente para la competencia. Y no sólo para este torneo nacional, yo creo que Colo Colo se está preparando con tiempo y espacio para la Copa Libertadores del próximo año”.

Resumen:

-Mundial 2026: El arquero Vozinha de Cabo Verde ficha oficialmente por Colo Colo.

-Apellido Évora: Por reglamento, Vozinha deberá usar su nombre formal en la camiseta.

-Copa Libertadores: Juvenal Olmos destaca que Vozinha preparará al equipo para competir.